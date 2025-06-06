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陸貨運新航線87%飛亞歐 進口仍受美衝擊

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

據中國物流與採購聯合會5日消息，統計顯示，5月大陸共新開26條國際航空貨運航線，今年截至上月底，累計新開國際航空貨運航線超過100條，主要以亞洲和歐洲航線為主，往北美的新增航線相對較少。中國物流與採購聯合會分析，受中美貿易摩擦衝擊，進口貨物物流總額持續回落。

今年前月，大陸全國累計新開101條國際航空貨運航線，每周增加往返航班超過195個。航向結構主要以亞洲、歐洲航線為主，新開航線分別達到47條和41條，北美洲方向新開航線10條。

貨物結構方面，主要以跨境電商貨物、電子產品、汽車配件、機械設備、生鮮貨物為主。

同時，中國物流與採購聯合會3日發布的「2025年1-4月份物流運行情況分析」，國際物流需求受中美貿易摩擦衝擊，進口貨物物流總額持續回落，但降幅有所收窄。1至4月進口貨物物流總額下降4.1%，較1季度收窄1個百分點。

航線 物流

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