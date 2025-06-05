華為新手機Pura80外觀照首次亮相 已有10萬人預購

華為新手機Pura 80系列5日開啟預約，預約購買人數迅速突破10萬人，其外觀照片也首次亮相。與此同時，華為常務董事、終端BG董事長余承東宣布發表會定檔6月11日。外界預期華為Pura 80系列有望熱賣。

據悉，華為Pura 80系列在開啟預約後，迅速吸引了大量消費者的關注。6月5日10:08，華為Pura 80 Pro+、Pro正式開啟預約，僅兩個半小時，預約人數就超過了4萬。截至6月5日晚上10點，華為商城資料顯示，預約購買人數已超過10萬人。華為線下店也發表新機預售通知，消費者提前交人民幣100元訂金即可擁有優先取機權，且訂金隨時可退。

隨著華為Pura 80 Pro+預熱海報的發佈，新機的外觀設計也首次亮相。官方Slogan「質感釉色天成，光影幀幀心動」揭示了新機在外觀設計和配色上的全新突破。從海報來看，華為Pura 80系列採用弧形金屬中框，超大鏡頭模組十分吸睛。

據週邊業者爆料，此次Pura 80系列將圍繞釉色提供多種全新配色，鏡頭設計延續前代風向標設計，相機模組面積有所增加。

在影像技術上將有諸多突破。據通路消息稱，華為Pura 80 Ultra會首發國產1英吋超大底主攝，並配備RYYB感測器，擁有超大的進光量支持。此外，還會配備大底潛望長焦鏡頭，這顆鏡頭具備5,000萬畫素，感測器為1/1.3英吋，採用獨特的雙鏡結構，一顆鏡頭即可實現常用長焦和超遠距離焦段覆蓋，搭配華為AI演算法，具備出色的變焦效果。

作為華為兩大旗艦系列之一，華為P/Pura系列通常每年上半年發佈新款。Mate系列是下半年發佈且偏商務風，Pura系列更重影像實力提升，是當下國產影像旗艦產品。此次Pura 80系列不僅在性能、體驗等維度升級，還將預裝鴻蒙5（原生鴻蒙）新系統，有望為消費者帶來更優質的使用體驗。

日前，華為終端官方正式宣佈，將於6月11日14:30在上海舉辦「華為Pura 80系列及全場景新品發佈會」。華為商城顯示，發佈會預約人數已達33萬人，人氣堪稱火爆。據瞭解，華為Pura 80系列將提供標準版、Pro、Pro+、Ultra四款機型，Pura 80、Pura 80 Ultra預計會稍晚上市。

值得一提的是，本次發佈會除主角Pura 80系列四款機型外，還將推出華為MatePad Pro 12.2英吋平板、華為WATCH 5系列智慧手表及華為智慧眼鏡新品，構建「人－車－家」全場景智慧生態閉環。

隨著華為Pura 80系列的發佈，華為在智慧手機市場的競爭力將進一步增強，有望在高端市場取得更好的成績。