花旗上海、大連 將裁3500人

花旗集團5日宣布，將對其全球技術和業務支持部門做出下一階段的調整。具體來看，將精簡其位於上海和遼寧大連的全球技術解決中心，減少約3500名技術人員，預計於今年第4季開始前完成上述技術人員的調整。

新京報報導，作為花旗全球技術和業務支持部門下一階段調整的一部分，目的是幫助技術和業務支持部門推動精簡運營的整體戰略，包括簡化組織架構，降低依賴第三方機構提供的人員，和縮減軟體數量規模等。該調整已被涵蓋在花旗2025年度的財務計畫當中。

而花旗位於廣州的全球技術解決中心「花旗金融信息服務（中國）有限公司廣州分公司」，以及在大陸註冊成立的本地法人銀行「花旗銀行（中國）有限公司」，均不會受到此次調整影響。

花旗預計，在4季度開始前完成上述技術人員的調整，之後將相應地縮減上海和大連兩地的辦公場地規模。這是花旗全球辦公場地整合的延續，此前花旗已在美國幾個地方、印尼、菲律賓和波蘭進行類似、因員工人數減少而進行的辦公場地規模縮減。

花旗指出，有些職位將不再保留，另一些則將整合遷移到花旗全球網絡的其他技術解決中心，以貼近所支持的業務與產品。留任員工將負責支持花旗在大陸及香港市場的業務及發展。

花旗表示，會持續投資在大陸的業務，以支持在大陸的企業和機構客戶。據證券時報，花旗日本、北亞及澳洲區域總裁龍明睿（Marc Luet）表示，花旗在中國大陸已有123年歷史，將繼續堅定服務在大陸的企業和機構客戶。