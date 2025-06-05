減少蘋果依賴度 果鏈立訊精密豪擲逾180億購聞泰業務

大陸市場監管總局網站近期公布最新一批無條件批准經營者集中案件列表顯示，「果鏈一哥」立訊精密收購聞泰科技部分業務案在列。此次交易總金額約為人民幣43.8億元（約新台幣184億元），資金來源於公司自有或自籌。交易完成後，立訊精密將單獨控制聞泰科技此前從事的手機、平板電腦等OEM和ODM業務，在蘋果外補足安卓生態領域製造資源。

前述交易堪稱互利，聞泰科技在安卓手機、平板筆電等領域擁有三星、小米、OPPO等客戶資源。立訊精密通過此次收購，可補足在安卓生態ODM系統集成領域的研發團隊與製造資源，減少對單一大客戶蘋果的依賴；對聞泰科技而言，剝離虧損的ODM業務，則可回籠資金，集中資源發展半導體業務。

聞泰科技在去年12月曾宣布擬將旗下與產品集成業務相關的9家標的公司股權和經營資產轉讓給立訊精密控股股東立訊有限，雙方當時簽署了《出售意向協議》。相關交易在2025年加速推進，立訊精密全資子公司立訊通訊（上海）1月23日以人民幣6.16億元收購聞泰通訊下屬子公司嘉興永瑞電子科技有限公司、上海聞泰信息技術有限公司、上海聞泰電子科技有限公司100%股權，並結清相關應付金額10.805億元，三天後完成首期款支付及標的公司交割手續。

立訊精密是知名果鏈公司，其2024年全年財報顯示，2688億元的年營收中，消費電子業務達2241億元，佔總營收的八成以上。這當中，來自大客戶蘋果的收入佔比達75.24%。目前已深度參與蘋果多個產品供應，不僅是蘋果AirPods第一大代工廠、iPhone第二大代工廠（僅次於富士康），同時也是Vision Pro頭顯的獨家供應商。

聞泰科技成立於1993年，公司業務涵蓋半導體、產品集成等板塊。在全球手機ODM（代工生產）市場，其2024年上半年淨虧損進一步擴大至人民幣8.5億元，毛利率僅2.5%。此後聞泰科技決定剝離持續虧損的ODM業務，將戰略重心轉向半導體賽道。