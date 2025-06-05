陸造船業如何拚上世界第一？ 陸官媒：從拆數十億的船開始

美國川普政府先前表示盼打擊大陸在海運的主宰地位，但陸媒報導，今年1到4月，大陸造船產業新接訂單量在全球市占率繼續保持第一。陸媒指出，儘管美國對大陸造船業制裁打壓，「別人不給，我們就死磕到底，沒有路走，就再開一條新的路。」

央視新聞日前報導，中國船舶工業行業協會公布的最新數據顯示，1到4月，大陸造船完工量、新接訂單量和手持訂單量分別達到1,532萬載重噸、3,069萬載重噸和22,978萬載重噸，全球市占率分別為49.9%、67.6%和64.3%，主要造船指標仍保持全球第一。

央視自媒體「玉淵譚天」指出，貨櫃輪在遠洋貨物運輸中扮演著至關重要的角色，全球每年有40%左右的造船訂單都是貨櫃輪。設計建造超大型貨櫃輪代表著一個國家的船舶設計、零組件供應、建造能力。目前具備超大型貨櫃輪建造能力，且占據主要市場份額的是中國大陸、韓國和日本。

從技術層面來看，為了盡可能多地裝載貨櫃，超大型貨櫃輪的貨艙開口幾乎是小型貨櫃輪的2倍，但大開口會使船在斜浪中航行時的扭矩問題更加突出。這時就需要抗扭結構箱，來應對風浪帶來的扭轉變形。「玉淵譚天」稱，大陸貨櫃輪用的「EH47止裂鋼」（抗裂鋼），是在被「卡脖子」的情況下，突破重重技術封鎖研製出來的，「將國產止裂鋼是否滿足標準的技術決定權，牢牢掌握在自己手中。」

另外是大陸擁有知識產權、全球最大功率的雙燃料動力主機。「玉淵譚天」提到，在全球加速綠色低碳轉型的大趨勢下，節能環保船舶成為一種新的需求。大陸早早抓住先機，改良船舶動力裝置，使用綠色新燃料，靠綠色船舶搶占下一輪主流市場，拿下全球70%綠色船舶訂單。

該文最後提到，大陸造船產業的完整度，由於現代超大型貨櫃輪大多採用預艤裝技術，涉及結構、機械、電力、通信和水聲等300多個專業，大陸的智慧化建造技術，不僅規劃好船體各部分對艤裝件的需求，甚至還細化到每根管子、電纜的配置；而超大型貨櫃輪還帶動周邊產業發展，缺少零件時，僅需半小時就能實現配套。在長三角，半徑200公里內，聚集了上千家造船廠和配套企業。