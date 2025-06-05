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傳陸加大境外收入徵稅力度 重點關注美股、港股持有者

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
據悉，中國大陸正在加大對公民境外收入的徵稅力度。大陸財政部認為，強化對個人未申報或未被識別的應稅海外收入的徵管，財政收入仍有提升空間。（中新社）
據悉，中國大陸正在加大對公民境外收入的徵稅力度。大陸財政部認為，強化對個人未申報或未被識別的應稅海外收入的徵管，財政收入仍有提升空間。（中新社）

因稅收吃緊，據報中國大陸正在加大對公民境外收入的徵稅力度，知情人士稱，擁有海外投資、特別是涉及美股和港股的大陸居民，已成為大陸稅務機關的重點關注對象。

彭博5日引述知情人士說法指出，大陸稅務部門目前正在審查投資回報、股息和員工股票期權等一系列海外收入，根據大陸現行稅法，投資收益最高可被徵收20%的稅率。

值得注意的是，與去年主要針對資產在千萬美元以上人群的徵稅行動不同，近期稅務服務機構收到的大量諮詢，主要來自資產不足100萬美元的客戶。

彭博計算，今年以來，大陸投資者通過港股通等跨境交易管道，已向港股市場注入約6,580億港元，是去年同期資金流出的兩倍以上。

知情人士透露，大陸財政部認為，通過強化對個人未申報或未被識別的應稅海外收入的徵管，財政收入仍有提升空間。官方數據顯示，大陸今年第一季的稅收收入下降3.5%。

相關政府文件顯示，大陸各地稅務機關在今年3月底以來已啟動協同行動，在發現部分居民未申報其境外收入後展開清查。部分公開案例中，納稅人被追繳稅款及罰金最低為人民幣12萬7,200元。

聯合早報此前報導，在稅收收入下降和民眾境外開戶投資熱潮下，大陸官方正運用稅收大數據，加大對公民境外收入的徵稅力度。北京中倫律師事務所曾在5月14日表示，大陸稅務機關近期通過簡訊、電話等方式，向眾多高淨值個人發出海外收益申報提醒。

此外，今年4月下旬以來，不少表示在香港券商炒股的大陸網友表示，收到境外收入補稅通知，還有人貼出上海、武漢等地稅務部門發出的境外所得納稅提醒截圖。

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