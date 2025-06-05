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迎戰中國汽車業「內捲」 兵裝集團拆分

中央社／ 台北5日電
大陸汽車大打價格戰，內捲嚴重，圖為今年5月底第45屆中國福州國際汽車展上的優惠價。（中新社）
大陸汽車大打價格戰，內捲嚴重，圖為今年5月底第45屆中國福州國際汽車展上的優惠價。（中新社）

中國央企兵器裝備集團將拆分，汽車業務單獨成立一家中央企業。當前中國汽車業嚴重「內捲」（無效益的競爭），央企整合被視為降低成本的求生舉措。

綜合媒體報導，中國兵器裝備集團將被拆分，汽車業務單獨成立一家央企，直屬國務院國資委；兵器裝備集團的軍工業務，併入兵器工業集團。

先前傳聞將合併的東風汽車和長安汽車並未合併，長安汽車從兵器裝備集團的下屬企業升級為一家獨立的中央企業，與東風汽車和一汽集團平級。

一汽、東風和長安是中國3大汽車央企集團，公開資料顯示，3者在2024年的銷量分別是320萬輛、248萬輛、268萬輛，合起來就達836萬輛。

財經自媒體「劉曉博說財經」指出，在中國，房地產行業是第一大行業，去年的新成屋、中古屋、裝修的銷售額在人民幣22兆元（約新台幣88兆元）以上。汽車是第二大行業，包括新車、中古車、零配件、保養和車險在內的年度銷售額，已接近15兆元。

文章說，隨著汽車行業日益競爭，央企、國企都面臨整合壓力，透過加大規模來降低成本，否則很有可能被淘汰。

數據顯示，2024年全球總銷量排行的前10大車企中，比亞迪和吉利這兩家中國公司進入了前10，但3大央企都未能進入全球前10。這也凸顯了央企在資源上占優勢，經營卻輸給部分民企的事實。

文章指出，汽車央企重組的最初想法，是把兩個相對較弱的長安汽車和東風汽車合併，但會遇到兩者級別不同、優勢不同、總部位置不同等問題。

至於今天的拆分方案公布後，新的汽車央企還會不會進一步整合仍有待觀察。

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