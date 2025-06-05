3000輛電動車毀了？深圳鹽田港出發貨輪太平洋起火

一輛5月26日於深圳鹽田港出發、載有3,000輛電動車和混合動力汽車的貨輪於太平洋著火，據悉，船上全部22名船員無人傷亡，人員並已作出棄船。

星島日報引述英國傳媒4日報導，美國海岸警衛隊正撲救太平洋一艘約合183公尺的汽車貨輪「Morning Midas」的火勢。該船目前於阿拉斯加海岸約483公里位置。該船隻5月26日於深圳鹽田港出發，原本預計將於6月15日抵達墨西哥拉薩羅卡德納斯港口。

數據顯示，事發時「Morning Midas」號上共裝有3,048輛汽車，其中70輛為全電動車，681輛為混合動力汽車。

據報導， Morning Midas建造於2006年，專為運輸汽車和卡車建造，最多可運輸6000輛汽車。據marinetraffic.com網頁資料顯示，Morning Midas於賴比瑞亞註冊。

據悉，火災發生於當地時間3日。該公司聲明稱，最初有人看到煙霧從一層甲板上冒出，並立即啟動船上滅火系統進行滅火，但情況仍無法得到控制。

鹽田區發展和改革局此前曾表示，隨著大陸新能源汽車出口量不斷創新高，鹽田港等港口迅速進入到針對新能源汽車出口的創新中。新能源車在鹽田從裝箱到上船出口都有嚴格把關，保證車輛安全、高效、便捷到達出口地。

該局稱，內含鋰電池的新能源汽車，在海上貨櫃運輸時屬於危險品，必須挪到專用場地才能完成查驗裝箱。在鹽田海事的支持下，鹽田港區已具備查驗、裝箱、儲運功能，並出台行業標準。鹽田國際起草並制定的新能源汽車裝載貨櫃行業標準，通過了中國船級社的相關認證。