花旗擬裁撤大陸3500個技術職位 縮減辦公室規模

花旗集團5日宣布，將對其全球技術和業務支持部門做出下一階段的調整。具體來看，將精簡其位於上海和遼寧大連的全球技術解決中心，減少約3,500名技術人員，預計於今年第4季開始前完成上述技術人員的調整。

新京報報導，作為花旗全球技術和業務支持部門下一階段調整的一部分，這項調整的目的是幫助技術和業務支持部門推動精簡運營的整體戰略，包括簡化組織架構，降低依賴第三方機構提供的人員，和縮減軟體數量規模等。該調整已被涵蓋在花旗2025年度的財務計劃當中。

而花旗位於廣州的全球技術解決中心「花旗金融信息服務（中國）有限公司廣州分公司」，以及在大陸註冊成立的本地法人銀行「花旗銀行（中國）有限公司」，均不會受到此次調整影響。

花旗預計，在4季度開始前完成上述技術人員的調整，之後將相應地縮減上海和大連兩地的辦公場地規模。這是花旗全球辦公場地整合的延續，此前花旗已在美國幾個地方、印尼、菲律賓和波蘭進行類似、由於員工人數減少而進行的辦公場地規模縮減工作。

花旗指出，一些職位將不再保留，另一些職位則將整合遷移到花旗全球網絡的其他技術解決中心，以貼近所支持的業務與產品。留任員工將負責支持花旗在大陸及香港市場的業務及發展。

花旗表示，會持續投資在大陸的業務，以支持在大陸的企業和機構客戶。據證券時報，花旗日本、北亞及澳洲區域總裁龍明睿（Marc Luet）表示，花旗在中國大陸已有123年歷史，將繼續堅定服務在大陸的企業和機構客戶，服務他們的跨境銀行需求。