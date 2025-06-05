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陸新開國際航空貨運航線以亞歐為主 進口貨物物流總額持續回落

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
今年5月，湖北鄂州花湖國際機場停機坪進行裝載作業。鄂州花湖國際機場是中國大陸首個專業貨運樞紐機場，2022年7月建成投運。新華社
今年5月，湖北鄂州花湖國際機場停機坪進行裝載作業。鄂州花湖國際機場是中國大陸首個專業貨運樞紐機場，2022年7月建成投運。新華社

據中國物流與採購聯合會5日消息，統計顯示，5月大陸共新開26條國際航空貨運航線，今年截至5月底，今年累計新開國際航空貨運航線超過100條，主要以亞洲和歐航線為主，往北美的新增航線相對較少。中國物流與採購聯合會分析，受中美貿易摩擦衝擊，進口貨物物流總額持續回落。

今年前5月，大陸全國累計新開101條國際航空貨運航線，每周增加往返航班超過195個。航向結構主要以亞洲、歐洲航線為主，新開航線分別達到47條和41條，北美洲方向新開航線10條。

貨物結構方面，主要以跨境電商貨物、電子產品、汽車配件、機械設備、生鮮貨物為主。

同時，中國物流與採購聯合會3日發布的「2025年1-4月份物流運行情況分析」，國際物流需求受中美貿易摩擦衝擊，進口貨物物流總額持續回落，但降幅有所收窄。1-4月進口貨物物流總額下降4.1%，較1季度收窄1個百分點。

分貨類看，大宗商品中，鐵礦砂及其精礦、煤及褐煤、鋼材進口物流量累計分別下降5.5%、5.3%、13.9%；農產品方面，糧食進口量下降39.9%，降幅收窄0.9個百分點；機電產品中，機床、集成電路（積體電路）進口物流量保持增長，分別增長22.9%和8.0%。

該會發布的分析也提到，多項政策如《加快推進服務業擴大開放綜合試點工作方案》、《關於實施自由貿易試驗區提升戰略的意見》相繼推出，透過擴大開放領域、深化與「一帶一路」沿線國家貿易合作，推動外貿多元化發展。

今年4月，中亞班列開行1,143列，運送貨物8.6萬標箱，分別增長9.4%和14.6%；民航國際航線貨郵運輸量35.3萬噸，增長26.3%。

中國物流與採購聯合會5日消息，統計顯示，5月大陸共新開26條國際航空貨運航線，今年截至5月底，今年累計新開國際航空貨運航線超過100條，主要以亞洲和歐航線為主。（圖／取自百度）
中國物流與採購聯合會5日消息，統計顯示，5月大陸共新開26條國際航空貨運航線，今年截至5月底，今年累計新開國際航空貨運航線超過100條，主要以亞洲和歐航線為主。（圖／取自百度）

電商 航線 物流 一帶一路

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