快訊

會考志願選填／雙北哪些高中有資優班？英語B++可填這間 報名日期、特殊考點一次看

禁摸錢又摸食物⋯原昨起實施 今轉彎：輔導至攤商接受

LINE免費貼圖8款！毛小孩圖案全在這 「人中哥」生活哏圖心有戚戚焉

聽新聞
0:00 / 0:00

小紅書估值飆升到近7800億 行業人士預計最快今年啟動IPO

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸社群平台小紅書的估值已飆升至260億美元。路透資料照
大陸社群平台小紅書的估值已飆升至260億美元。路透資料照

彭博報導，在近期通過1間大型基金的交易中，小紅書的估值飆升至260億美元（約新台幣7,783億元），超過其在2021年新冠疫情期間的峰值，這將為其IPO（企業申請股票初次上市）注入動力。行業人士預計，小紅書的IPO最早可能於今年啟動。

據報導，小紅書的估值是通過金沙江創投（GSR）旗下的1份股份交易文件曝光。據內部文件，小紅書占GSR基金資產的91%。截至3月底，該投資組合的淨資產價值較上次報告的200億美元大幅成長，意味小紅書的估值大幅提升。

今年1月，當TikTok美國面對「不賣就禁」的禁令，小紅書突然成為不少美國TikTok用戶的避難地，自嘲是「洋抖難民」（TikTok Refugee）的美國用戶大量湧入小紅書，與該平台上的大陸網友互動交流。而隨著大陸政府今年以來承諾支持民營企業並放鬆對科技行業的監管限制，小紅書吸引了投資者的關注。

據證券時報，金沙江創投是小紅書成立初期時的投資人。2014年，金沙江創投在一場創業大賽中發現小紅書，次年對其進行投資。在小紅書此後的幾輪融資中，金沙江創投多次加注。

值得注意的是，小紅書是少有的同時被阿里和騰訊投資的企業，騰訊在2016年就投資小紅書，並在2018年的D輪融資繼續加注，阿里也在同年跟進投資。去年7月，小紅書完成最新一輪E+輪融資，當時估值達到170億美元。投資機構有俄羅斯投資機構DST Global、高瓴資本、博裕資本和中信資本、紅杉資本等。

資產 美國 小紅書 IPO

延伸閱讀

錄實境節目被誤認怪老頭！吳彥祖「斷崖式衰老」網嚇壞

網友京都偶遇周杰倫！本尊暴瘦一圈　網認不出「確定是真的」

「他叫我刷馬桶欸！」Melody經典語錄爆紅14年　粉絲製成日曆紀念

搖滾天后艾薇兒變胖大一號！40歲靠修圖當仙女　臃腫影片瘋傳

相關新聞

小紅書估值飆升到近7800億 行業人士預計最快今年啟動IPO

彭博報導，在近期通過1間大型基金的交易中，小紅書的估值飆升至260億美元（約新台幣7,783億元），超過其在2021年新...

廣東成立AI與機器人產業聯盟 拚縮小中美差距

外傳中國正在制定未來10年製造業目標之際，廣東省正加快先進製造業的腳步，該省人工智慧與機器人產業聯盟6日將成立，並有多項...

陸自主研製AES100航空發動機 獲生產許可、簽訂銷售合約

中國航空發動機集團（中國航發）5日表示，大陸自主研製的AES100航空發動機在湖南獲頒生產許可證，並簽訂銷售合約。

匯豐報告：中國大陸仍是世界貿易重心

匯豐集團3日發布的一項面向全球企業的貿易前景調查報告顯示，中國大陸依然是全球企業計畫增加貿易往來、加碼生產製造的主要市場...

中非經博會 提升專業展比重

根據湖南省人民政府新聞辦公室舉行的發布會消息，截至3日，已有48個非洲國家、9個國際組織、27個國內省區市和4700多家...

陸創新藥海外授權 大躍進

大陸生物醫藥行業近年積極發展海外市場，對外授權（license-out）模式成為大陸創新藥出海的主要模式。有統計顯示，2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。