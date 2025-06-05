UBS：逾七成中國企業已導入 AI 近半對中美關係悲觀

瑞銀（UBS）最新發布《中國企業家問卷調查》顯示，中國企業在人工智慧（AI）應用上持續加快腳步，有高達73%的受訪企業已導入AI技術，顯示企業對提升效率與產品品質寄予厚望。不過，面對美國近期加徵「對等關稅」等措施，近半數中國企業對中美關係未來走向表現出悲觀態度，擔憂經貿衝突升溫將進一步衝擊營運與投資策略。

此次問卷調查由UBS Evidence Lab於今年3月18日至4月17日進行，對象為404名中國企業高階主管。調查指出，企業對中美經貿局勢的預期明顯惡化，平均預估美國將對中國商品加徵高達26.5%的關稅，相較於原先20%的芬太尼關稅基礎有顯著上升。此外，受訪者普遍憂心其他主要貿易夥伴也可能收緊對中國的出口與投資政策。

特別值得注意的是，4月2日美方宣布「對等關稅」政策後，填寫問卷的企業對未來的態度更加悲觀。在面對潛在的關稅衝擊時，多數中國企業將尋求拓展其他出口市場為首要因應策略，其次包括供應鏈多元化、削減營運成本、降低出口價格及推遲資本支出。

供應鏈轉移方面，儘管企業近年來積極進行全球布局，但調查顯示進一步外遷的意願略有減弱。平均來看，77%的出口導向製造商表示已有47%的生產和資本支出轉移至海外，高於上期調查比重，首選地仍以日本及東盟國家為主。不過，有意繼續轉移產能的比例則有所下降，反映中國企業或已完成初步布局，亦可能因全球政策不確定性而趨於觀望。

儘管外部壓力升溫，企業整體信心較去年9月調查時略有回升，主要受惠於政策寬鬆及經濟增長趨穩。不過，對未來新訂單與營收成長的預期仍顯疲弱，顯示市場需求仍未明顯回溫。UBS預期，2025年中國製造業投資將保持穩健，但成長速度可能略低於2024年。

在AI應用方面，調查結果呈現一片樂觀氛圍。已有AI導入經驗的企業中，高達95%認為AI帶來正面效益，應用焦點集中於提升產能與產品質量。不過，企業亦面臨如技術人才短缺與資料隱私風險等挑戰。值得注意的是，目前AI應用尚未對就業市場或居民收入產生明顯影響，反映應用仍處初期發展階段。