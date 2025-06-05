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陸自主研製AES100航空發動機 獲生產許可、簽訂銷售合約

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國航空發動機集團5日表示，大陸自主研製的AES100發動機在湖南獲頒生產許可證，並簽訂銷售合約。（圖／取自央視）
中國航空發動機集團5日表示，大陸自主研製的AES100發動機在湖南獲頒生產許可證，並簽訂銷售合約。（圖／取自央視）

中國航空發動機集團（中國航發）5日表示，大陸自主研製的AES100航空發動機在湖南獲頒生產許可證，並簽訂銷售合約。

據央視，AES100發動機是大陸自主研製的1000千瓦級先進民用渦軸發動機，首翻期（開始使用至首次維修前時間）3,000小時，具有安全性高、經濟性好、維護便捷、環境適應性廣等特點，可配裝5-6噸級雙發直升機和3-4噸級單發直升機，也可用於傾轉旋翼機等飛行器，執行運輸、觀光、救援等任務。

去年11月，中國航發在珠海召開AES100產品發布暨通航動力產品推介會，正式發布AES100發動機產品。AES100發動機總設計師李概奇介紹，AES100民用渦軸發動機採用先進壓氣機、渦輪氣動設計及軸承共腔、環下供油、集成化附件傳動等結構設計技術，配有性能預測、壽命管理等功能的健康管理系統。

李概奇稱，AES100在結冰、暴雨、強電磁環境等複雜條件下都可安全穩定工作，配裝的直升機可執行巡邏、救援、觀光、公務飛行等多種任務，環境適應性強、應用前景廣闊。

AES100發動機是大陸第1型嚴格按照國際通行適航標準自主研製、具有完全自主知識產權的先進民用渦軸發動機，並已獲頒中國民用航空局型號合格證。本次獲頒生產許可證，意味著該型發動機工業化製造能力獲得適航批准。

中新網指，AES100發動機實現了大陸先進民用航空發動機自主研製產品從無到有的歷史性突破，也成為中國航發支撐通用航空和低空經濟發展的新引擎。

設計師 經濟發展 直升機

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