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中國5月財新服務業PMI升達51.1 假期效應帶動

中央社／ 上海5日電

財新網今天發布中國5月財新通用服務業經營活動指數（服務業PMI），測得51.1，較4月上升0.4個百分點，主要受到勞動節連假效應帶動，服務業經營擴張速度加快。

財新網發布中國5月財新服務業PMI報告。報告內容指出，5月服務業PMI測得51.1，高於4月測得50.7，顯示服務業活動持續擴張，服務業擴張原因在於新業務量加速成長，同時帶動服務業企業在5月增加用人。

從分項數據資料來看，5月服務業供需擴張速度小幅加快，新訂單指數在擴張區間反彈，推估主要受到勞動節連假效應等要素帶動；隨著需求回升，部分企業擴大用工，5月就業指數位於擴張區間，為近6個月來最高。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，中國5月財新服務業PMI測得51.1，較4月上升0.4個百分點，這是從2023年1月以來，連續第29個月數據測得處於擴張區間（高於50榮枯線）。

王喆解析，服務業企業努力開拓新客戶，使得供給和需求均有所增加，服務業經營活動指數與新訂單指數雙雙連續第29個月高於榮枯線；不過受到中美貿易摩擦影響，服務業新出口訂單指數今年首次低於榮枯線。

王喆認為，目前經濟發展不利因素仍舊偏多，外部貿易環境不確定性加大，疊加內部困難挑戰。政府推動支持性消費政策的效果持續性尚待進一步地評估，必須根據實際情況推出新措施，更重要的是增加居民可支配收入、改善就業環境。

服務業 指數 PMI

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