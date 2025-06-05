大陸加強間接股權轉讓查核 資誠籲台商注意潛在風險

當前中國大陸稅務環境日趨嚴格，非居民企業若曾進行間接股權轉讓，須特別留意潛在稅務風險。資誠聯合會計師事務所會計師徐丞毅提醒，近期中國大陸稅務局根據《企業所得稅法》與《7號公告》，針對過去十年間的間接股權轉讓進行全面檢查，並要求企業提供大量資料，若案件被立案為一般反避稅調查，甚至可能追溯至十年前的財務報表，對企業形成重大合規壓力。

徐丞毅說明，間接股權轉讓是指境外企業透過出售其控股的境外公司股權，實際將中國大陸的股權轉讓予第三方，此次稅務通知除要求提供境外企業及其持有之中國大陸應稅財產企業近兩年財報，還需被轉讓的中國大陸居民企業協助補充資料，加重整體配合負擔。

此外，2024年11月上路的《受益所有人資訊管理辦法》，雖與本次稅務檢查不直接相關，但要求企業申報受益所有人資訊。隨著稅局與市場監管機構資訊系統互通，將使稅務機關能更全面掌握境外企業的股權結構，進一步推斷未申報的間接轉讓案件，企業將面臨更高合規壓力。

徐丞毅建議，企業應儘早盤點2015年以來的所有股權變動，依據法規計算可能的企業所得稅金額，並審視是否符合安全港條件；如過去未完成備案，應考慮補備案，以降低因未申報遭補稅及加計5%利息的風險，及早強化稅務合規與風險管理，將是外資企業在當前形勢下穩健經營的關鍵。