陸EDA龍頭 打技術反擊戰

面對國際電子設計自動化軟體（EDA）大廠斷供危機，大陸工業軟體大廠上海合見宣布，正式向用戶免費開放旗下EDA產品試用與評估服務，號稱打響技術反擊戰。專家認為，斷供必將促使大陸國產EDA產業加速自主創新步伐。

新思科技（Synopsys）、益華電腦（Cadence）等全球EDA巨頭日前宣布，近期收到美國政府針對EDA軟體工具的對中國大陸出口限制函。

證券時報報導，合見工軟近日在其微信公眾號表示，大陸半導體企業正面臨晶片與系統設計工具的重重封鎖與挑戰，合見工軟挺身而出打響技術反擊戰，正式向用戶免費開放旗下關鍵EDA產品試用與評估服務，目標全面解決核心「卡脖子」問題。

合見工軟成立於2020年，主要從事國產高性能工業軟體及解決方案研發，以EDA領域為突破方向，推出了針對數位晶片驗證的EDA全流程平台工具，為大陸國家級高新技術企業、國家級專精特新「小巨人」企業，同時還獲評2024年GEI獨角獸企業。值得注意的是該公司創始人潘建岳曾擔任新思科技全球副總裁兼亞太區總裁。

作為產業最上游，EDA軟體又被譽為「晶片之母」。從產業格局看，全球EDA市場長期被新思科技、益華電腦和西門子三廠壟斷。在大陸市場，前述三家國際巨頭占據主導地位，合計市占率超七成。

針對斷供對大陸EDA產業影響，概倫電子說，從產業趨勢看，產業EDA工具授權以固定期限授權模式為主，隨部分客戶前期採購境外EDA產品授權期限的逐步到期，在大陸國產替代的大趨勢下，業內戰略合作加速示範性項目落地，會促進大陸客戶對國產EDA的支持。

另有業內人士認為，EDA軟體作為晶片設計的核心環節，對大陸半導體產業具有高度戰略意義。斷供必將促使大陸國產EDA產業加速自主創新步伐，以因應大陸對半導體業不斷發展的需求。

據悉，自2018年來，受中美貿易摩擦影響，北京當局推出一系列針對EDA扶持政策，加速行業成長。過去幾年間，大陸晶片EDA企業數量已成長到120家以上。