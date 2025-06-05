港PMI回升 仍在緊縮區

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
5月香港採購經理人指數（PMI）由4月的48.3升至49，已連續四個月落入緊縮區間。 中新社
5月香港採購經理人指數（PMI）由4月的48.3升至49，已連續四個月落入緊縮區間。 中新社

標普全球公布，經季節調整後，5月香港採購經理人指數（PMI）由4月的48.3升至49，已連續四個月跌破50，落入緊縮區間。

香港經濟日報報導，標普全球市場財智經濟學家Usamah Bhatti表示，雖然香港PMI連續四個月跌入緊縮區間，但新訂單跌幅不大，經營活動也只略為緊縮，意味下行幅度較小。美國關稅政策暫緩，惠及多家企業的銷售情況好轉，繼而帶動就業增長。而5月來自大陸的訂單額大致穩定，有別於先前兩月的急速跌勢。

對於未來一年的業務前景，業者在5月維持看淡。自2023年9月以來，悲觀情緒持續，但5月已比4月淡化，但從歷史資料來看，則依然偏高。受訪業者表示，美國貿易政策的前景圍繞著不確定因素，加上本土需求走弱，因此對未來一年的業務前景並不樂觀。

標普指出，香港經濟在5月持續轉弱，但隨著企業的產出量和新增訂單都只輕微縮減，因此景氣下行幅度較4月收窄，私營企業增聘人手，這不但是四個月以來首次就業增長，還是去年5月以來最顯著；職位增幅主要來自製造業和建造業。

標普全球顯示，企業在5月連續第二個月縮減經營活動，但減產幅度與4月持平。綜觀四大行業領域，都一律緊縮生產，當中又以製造業的跌幅最為顯著。此外，新增訂單的跌幅明顯回落，整體輕微，美國暫停加徵關稅有助個別企業銷情，外銷訂單的跌勢雖然減慢，但跌幅依然明顯，反觀來自大陸的訂單量則大致穩定。

至於積壓訂單，跌幅也較4月收窄，為五個月來最慢，走勢與整體新訂單相符。

香港 美國 標普

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