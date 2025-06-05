陸創新藥海外授權 大躍進

大陸生物醫藥行業近年積極發展海外市場，對外授權（license-out）模式成為大陸創新藥出海的主要模式。有統計顯示，2025年初至今，大陸創新藥對外授權交易總金額已達455億美元（約新台幣1.36兆元），全年有望創新高。

繼三生製藥與輝瑞達成最高超過60億美元的全球獨家開發權協議，並創下大陸國產創新藥對外授權紀錄後；石藥集團近日再傳出，其表皮生長因子受體抗體藥物偶聯物（EGFR-ADC）等若干產品有望達成三項潛在商務拓展合作，潛在交易總額接近50億美元。

恒瑞醫藥、信達生物、和鉑醫藥等大陸藥企也紛紛在上半年宣布與海外藥企達成授權合作。

2024年全年大陸創新藥完成125項海外授權，年增16.8%，授權總金額高達525.7億美元，年增27.4%，大陸國產創新藥得到海外大藥企認可，未來海外授權有望常態化。

據上海證券報，上海市衛生和健康發展研究中心主任金春林認為，大陸藥企的出海浪潮是技術突破、資本驅動和全球產業格局共同作用的結果。

目前大陸創新藥對外授權交易總體已呈現爆發態勢，印證大陸創新藥企在全球醫藥產業中的競爭力和吸引力持續增強。

生醫媒體GeneOnline此前指出，大陸對外授權領域的增長顯示出企業已經具備穩定的技術輸出能力，尤其是在生物製藥和新藥開發方面，隨著技術成熟度提升，大陸企業正積極尋求將自身技術輸出到國際市場，並在腫瘤治療等熱門領域展開廣泛的國際合作。

對於大陸藥企來說，在大陸創新藥市場定價偏低的情況下，出售海外權益不僅可以獲取資金，還可以挖掘更多的全球價值；而對於跨國藥企來說，大陸藥企在研發效率和成本方面具有優勢，像是組建研發團隊、新藥臨床試驗（IND）、審批平均周期比歐美短、人力成本不到其一半。

創新藥出海成果也正逐漸反映在相關藥企的財務表現上。多家創新藥企2024年年報顯示，通過對外授權獲得的首付款，助力其當期收入實現增長。