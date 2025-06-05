中歐第四輪貿易談判將登場

中歐峰會將於7月在北京登場，屆時歐洲領導人將訪問北京，慶祝中歐建交50周年。另，歐盟方面3日透露，中歐將在本月舉行第四輪貿易會談，為中歐峰會做準備。

歐洲理事會發言人4月中旬曾證實，中歐領導人預計7月下旬在北京舉行峰會。香港南華早報當時報導，歐盟理事會主席柯斯塔和歐盟執委會主席范德賴恩將前往北京。

值得注意的是，上次歐中峰會是在北京舉行，這次歐盟領導人再次前往北京參加峰會，將是打破雙方輪流互訪的慣例。外界認為這種反常的安排顯示歐盟迫切希望與中國就貿易問題進行對話，另一方面，中方在美中貿易戰下，也有拉攏歐盟，建立良善關係的需求。

另，在歐盟貿易專員塞夫柯維奇與大陸商務部長王文濤3日在巴黎舉行的世貿組織小型部長會議期間會晤後，歐盟委員會發言人透露，兩人已同意在本月舉行第四輪貿易會談，為7月登場的中歐峰會做準備。該發言人說，歐盟的核心目標依然是重塑與北京的貿易和投資關係，並實現公平競爭的環境。

就兩人的會晤，大陸商務部透過聲明表示，王文濤與謝夫喬維奇圍繞中歐經貿合作「緊迫而重要的議題」，進行了專注、坦誠、深入的討論，並責成雙方工作團隊加緊努力工作，為中歐今年重要議程做好經貿準備。

王文濤也在上述會議期間與法國歐洲和外交部外貿部長級代表聖馬丁會面，喊話通過平等對話協商，妥善解決中歐貿易分歧，為中法、中歐進一步擴大合作創造條件。