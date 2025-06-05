匯豐報告：中國大陸仍是世界貿易重心

匯豐集團3日發布的一項面向全球企業的貿易前景調查報告顯示，中國大陸依然是全球企業計畫增加貿易往來、加碼生產製造的主要市場。

中新社報導，本次調查由匯豐集團於今年4月底至5月初進行，面向全球13個市場的5700多家有國際業務的企業，其中包括1000家中國大陸企業，瞭解他們在當前全球貿易環境中對未來業務的預期和計畫等。

調查顯示，全球企業普遍通過調整其貿易策略來應對新的貿易變局，包括重新評估各大市場對其貿易增長的重要性。在計畫增加貿易往來的目標市場中，中國大陸獲受訪企業選擇的比率最高（44%），其次是歐洲（43%）和美國（39%）。

在生產製造方面，中國大陸也受到全球企業的青睞，有四成受訪企業正在或計畫未來兩年增加在中國大陸的產品製造，該比率僅次於選擇歐洲的比率。從區域分布看，亞洲企業選擇增加與中國大陸的貿易往來（54%）和增加在中國大陸製造的比率（52%）均高於全球平均水準。

匯豐銀行（中國）有限公司行長兼行政總裁王雲峰表示，「中國大陸依然是世界貿易版圖的重心所在。我們堅信，未來中國市場將以科技創新的強大潛力，疊加市場規模、產業鏈供應鏈等傳統優勢，繼續為海內外企業提供增長引擎力。」

儘管面對諸多不確定因素，但令人鼓舞的是，受訪全球企業中有89%對未來兩年內實現國際業務增長仍抱有信心，中國大陸受訪企業中對未來兩年內實現國際業務增長抱有信心的比例亦高達90%。

具體來看，84%中國大陸受訪企業將當下面臨的壓力視為創新的催化劑，並且促使他們積極尋求新機遇來應對挑戰，包括開拓新的海外市場和增加大陸國內市場銷售。

在海外拓展方面，中國大陸企業正加速推進多元化布局，近三成的受訪中國大陸企業表示計畫增加與歐洲、中東和南亞的貿易往來。