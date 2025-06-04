解決抬頭顯示器「三大通病」 小鵬汽車G7將搭載華為AR-HUD

大陸造車新勢力之一的小鵬汽車4日下午發文，指出AR-HUD（擴增實境抬頭顯示器）看不清、頭暈、遮擋三大「通病」，宣布將與華為共同突破行業痛點，聯手打造世界上最好的AR-HUD，並且將在小鵬G7上應用。

華爾街見聞報報導，此次，小鵬全棧自研軟體能力，華為提供硬體支持，將聯手做出全球最好的AR-HUD，這也是小鵬首次搭載AR-HUD上車。

4日上午，小鵬汽車和華為乾崑智慧汽車解決方案分別在微博預告。小鵬汽車表示，「這個行業很久沒有眼前一亮的變化了，改變從現在開始！看見未來，明天見！」

在預告海報中顯示了HUAWEI XHUD以及抬頭顯示介面，華為擴增實境抬頭顯示系統將搭載在小鵬汽車上，發布會時間為6月5日下午2時30分。

從海報還能看出更多細節資訊，預計首款落地車型為小鵬G7。

AR-HUD支持顯示剩餘續航、車道級導航、道路信息，包括限速、當前車速、輔助駕駛狀態，還可顯示剩餘里程時間等，相當豐富。