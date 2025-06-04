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大陸支付機構競相海外「拿牌」 要搶占先發優勢

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸支付機構競相海外「拿牌」 ，包括跨境支付機構杭州乒乓智慧技術有限公司（簡稱PingPong），以及移卡有限公司（簡稱移卡），紛紛宣布獲得海外支付牌照，圖為示意圖。報資料照片
大陸支付機構競相海外「拿牌」 ，包括跨境支付機構杭州乒乓智慧技術有限公司（簡稱PingPong），以及移卡有限公司（簡稱移卡），紛紛宣布獲得海外支付牌照，圖為示意圖。報資料照片

大陸支付機構競相海外「拿牌」 ，包括跨境支付機構杭州乒乓智能技術有限公司（簡稱PingPong），以及移卡有限公司（簡稱移卡），紛紛宣布獲得海外支付牌照。

南開大學金融學教授田利輝表示，支付機構積極獲取海外支付牌照，反映了跨境支付行業全球化、合規化的發展趨勢。在政策支持與市場需求的雙重驅動下，龍頭機構積極布局海外市場，搶占先發優勢。

證券日報報導，PingPong日前宣布，獲得馬來西亞中央銀行批准，成為大陸首家持有MSB（Money Services Business）牌照的ToB跨境支付機構。獲得該牌照後，PingPong可為馬來西亞本地企業開拓全球市場，以及全球企業深耕馬來西亞市場提供合規的全球支付解決方案，支持企業使用馬來西亞本地貨幣及其他全球主流貨幣進行跨境收付。

這是繼去年印尼牌照後，PingPong再次海外「拿牌」。PingPong已獲得不同國家和地區的60多張全球支付牌照及許可。

PingPong相關負責人表示，2025年海外「拿牌」布局重點是擴大東南亞、中東市場合規建設。總體來看，目前PingPong業務已覆蓋歐美、東南亞等區域的本土化支付服務網路。

移卡先前也宣布，獲得由美國亞利桑那州金融監管部門頒發的MTL（Money Transmitter License）牌照。海外業務是移卡近年來布局的重點。自2021年開始探索海外市場以來，移卡先後獲得新加坡、美國等國家的支付牌照和相關資質，並且推出了本地錢包、海外錢包、外匯及跨境匯款等服務。最新財務數據顯示，2024年移卡海外業務全年交易量年增近5倍。

田利輝認為，獲取境外支付牌照的難度較高，需經歷複雜流程和嚴格審查。一張牌照的落地往往需要耗費數年時間，所以海外牌照也是檢驗支付機構綜合實力的試金石。

近年來，多家支付平台在海外均有積極動作。例如，2024年5月，「連連數字」成功獲得盧森堡EMI（Electronic Money Institution）牌照，這是連連數字在深耕歐洲市場、推進全球化戰略的過程中取得的又一個突破。數據顯示，截至目前，連連數字提供服務範圍覆蓋超過100個國家，並支持使用超過130種貨幣進行交易。

馬來西亞 貨幣 美國

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