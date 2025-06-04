才一度拒收波音飛機...大陸傳考慮下月訂購數百架空巴飛機

為慶祝中國大陸與歐洲建交50周年，外傳法國總統馬克宏和德國總理梅爾茨等領導人，可能在7月訪問北京。大陸正考慮訂購數百架空中巴士飛機。

在美國總統川普4月發起關稅戰後，大陸曾一度拒絕波音交付已訂製的客機，並同時停止向美國購買飛機相關設備和零件。不過5月底波音公司執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）表示，6月恢復向中國交付飛機。

彭博引述知情人士稱，大陸正與國內多家航空公司商討潛在訂單規模。知情人士稱，這筆交易可能涉及約300架飛機，包括窄體和廣體機型。其中一名知情人士說，訂單數量可能在200架到500架飛機之間。知情人士也說，協商充滿變數，可能會破裂或需要更長時間才能達成協議。

彭博分析，法國和德國是空巴的最大股東，與這家飛機製造商達成的高調協議，將使大陸國家主席習近平，能夠就貿易問題向美國總統川普發出訊號。

先前川普於5月8日宣布，美國和英國達成1項貿易協定。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）透露，英國接下來將向波音購買總值100億美元的飛機。

CNBC報導，4月23日，波音執行長歐特伯格證實，大陸確實因為關稅問題，實際上停止接收飛機，未來波音可能將原本預計交付給大陸航空公司的部分飛機，轉交給其他航空業者；當時歐特伯格稱，數架原本已運往大陸、準備在大陸交付給當地航空公司的737 Max客機已飛回美國，一些原本為大陸客戶生產的飛機，以及波音原定於今年稍晚為大陸打造的飛機，可能會轉而交給其他買家。