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改寫智慧駕駛格局！小鵬、華為戰略合作 新車搭載XHUD解決方案

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
小鵬汽車宣布5日與華為戰略合作，新車將搭載華為XHUD解決方案。圖／取自小鵬汽車微博
小鵬汽車宣布5日與華為戰略合作，新車將搭載華為XHUD解決方案。圖／取自小鵬汽車微博

小鵬汽車和華為乾崑智慧汽車解決方案，4日分別在微博預告，將於5日的發布會宣布戰略合作。小鵬新車將搭載華為XHUD（eXtended Head-Up Display，擴展型抬頭顯示系統）解決方案。分析認為，此合作將改寫大陸智駕格局。

新浪科技報導，小鵬汽車方面表示，「這個行業很久沒有眼前一亮的變化了，改變從現在開始！看見未來，明天見！」並標註「華為乾崑智慧汽車解決方案」。

根據小鵬汽車方面公布的海報內容，小鵬汽車的新車將搭載華為XHUD解決方案。

今年初，小鵬汽車董事長何小鵬，在個人朋友圈發布與華為總裁任正非合影照片，並表示「很榮幸向任總學習交流」。小鵬汽車副總裁微博帳號「托馬斯電火車」當時就在微博透露，小鵬和華為會有合作。

福布斯中國報導，這是華為首次與「造車新勢力」在智慧座艙領域展開合作，代表汽車業務從傳統車企向新勢力陣營的關鍵突破。

華為乾崑是華為2024年推出的智慧汽車核心品牌，聚焦高階智駕與全棧技術整合。旗下XHUD 2.0增強現實（擴增實境）導航，搭載自研LCoS晶片與AR構圖引擎，亮度15000nit、對比度2500:1，支持顛簸路段影像穩定演算法，實現導航箭頭與道路實景圖對齊，雨雪天自動增強介面對比度。

小鵬汽車以全棧自研技術為核心，構建智慧駕艙、智駕與自研晶片的深度協同體系。2025年第1季財報顯示，小鵬汽車在智慧駕駛方面，研發投入人民幣19.8億元，年增46%，全年預計投入人民幣95億元，其中人民幣45億用於AI研發。

其中，小鵬自研的圖靈大算力晶片已流片成功，算力達主流車端AI晶片的3到7倍，2025年第2季部分車型開始量產上車，目標在2025年下半年推出全場景L3級別自動駕駛功能。

在智慧駕艙領域，小鵬汽車XOS天璣作業系統引入全場景大語言模型，支持多語言語音控制、遠端控制、手勢識別等功能，2025年還將推出個性化作業系統，支持使用者自訂介面和功能設置。

小鵬旗下以MONA M03 Max為代表的車型，搭載雙Orin-X晶片，算力行業領先，車機系統適配41款常用App，提供18揚聲器音響系統等豐富功能。

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