美中晶片、稀土戰誰占上風？美專家：美國擺脫依賴需要10年

繼大陸和美國上月就關稅問題達成共識後，兩國圍繞晶片和稀土的對峙愈演愈烈。在這場雙方誰都不想先示弱的拉扯中，彭博引述專家分析認為，中方似乎愈來愈占據優勢。

報導稱，多年來，美國因對半導體供應鏈的控制，被認為在爭奪技術主導地位的競爭中比中國大陸更具優勢。儘管這屆川普政府在對陸晶片限制上幾乎沒有放鬆的跡象，但隨著大陸加強對關鍵礦產的管控，美方發現中方此舉會給美國的關鍵行業帶來痛苦，想要擺脫對大陸稀土的依賴，可能還需要數年時間。

策緯諮詢公司（Trivium China）副總監庫姆斯（Cory Combs）表示，現階段中國大陸比美國的影響力更持久，美國想要擺脫對大陸稀土的依賴還需要10年時間，而大陸企業已經開發出大多數美國晶片的有效替代品，大陸在這場對峙中正在取得進展。

作為對美國4月初挑起關稅戰的反制，大陸迅速對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施。之後，雙方在瑞士日內瓦就經貿問題達成一系列共識，中方同意採取必要措施，「暫停或取消自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施」。

但近日，美國政府官員藉「中國違反日內瓦共識」的說法，指責大陸沒有放寬對稀土的管制而拒絕降低關稅。這幾周，美國還公布多項對華歧視性限制措施，比如發布人工智能（AI）晶片出口管制指南、停止對華晶片設計軟體（EDA）銷售、宣布撤銷大陸留學生簽證等等。

中方堅決拒絕美方的無理指責。大陸商務部新聞發言人2日表示，中美雙方發布「中美日內瓦經貿會談聯合聲明」後，中方按照聯合聲明達成的共識，取消或暫停了針對美「對等關稅」採取的相關關稅和非關稅措施，並指美方的上述做法嚴重違背兩國元首1月17日通話共識，嚴重破壞日內瓦經貿會談既有共識，嚴重損害中方正當權益。

「我們敦促美方與中方相向而行，立即糾正有關錯誤做法，共同維護日內瓦經貿會談共識，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。如美方一意孤行，繼續損害中方利益，中方將繼續堅決採取有力措施，維護自身正當權益。」

雖然大陸取消或暫停了針對美國「對等關稅」採取的相關關稅和非關稅措施，但彭博稱，稀土的流通速度還是不夠快，大陸對稀土的管控已對一些美國公司造成了傷害，美國福特汽車5月因稀土短缺而暫時關閉位於芝加哥的一家工廠。

報導稱，出口管制已成為大陸供應鏈戰的核心。因為全球近70%的稀土都由中國大陸生產，這些金屬對製造戰鬥機、核反應爐控制棒等關鍵技術至關重要，在川普第1屆政府首次與大陸進行貿易交鋒時，關鍵礦產就已被視為兩國的下一個戰場。

2023年，在美國試圖限制大陸獲取AI晶片後，大陸對用於製造半導體的鎵和鍺實施了出口限制。

意識到大陸在關鍵礦產的影響力後，美國也採取了一些措施試圖加強稀土供應鏈。美國國防部2024年在「國防工業戰略」中設定目標，到2027年開發一條完整的稀土供應鏈，以滿足所有國防需求。美國地緣政治風險諮詢公司Garnaut Global董事總經理托賓（Liza Tobin）也指出，川普政府近期授權商務部加強和擴大出口管制的努力，也是對中國稀土管制的回應。

但彭博認為，缺乏具有商業價值的自然儲備、接受過開採工藝培訓的工程師很少、能夠在行業微薄利潤下競爭的公司數量有限等原因，都對美國構建穩定稀土供應鏈的雄心造成挑戰。

同時，川普政府也希望借助外國資本來開發美國的稀土供應鏈，上月他的中東之行期間，美國唯一的稀土生產商MP Materials，與沙烏地阿拉伯最大的礦業公司，簽署了開發稀土的有關協議。

報導稱，儘管美國還可以與中國大陸以外最大的稀土生產商澳洲萊納斯稀土公司合作，巴西、南非、日本和越南的稀土產能也正在建設中，但他們都無法立即為美企提供解決方案。

另外，先前分析亦指出，美國在重稀土分離提純技術上落後大陸20年，就算美國試圖透過「礦產外交」等方式擺脫對陸依賴，但短期內難以撼動大陸地位。

彭博分析稱，大陸還有籌碼沒有用。迄今為止，大陸的限制措施主要針對中重稀土，這些稀土主要集中在國防領域，但如果大陸對釹和鐠等輕稀土元素也進行限制，這可能會對美國經濟造成更大的打擊，因為這些輕稀土在消費品中的應用更為廣泛。

大陸現有的稀土限制，已經給美國和一些國家的相關產業造成了影響。印度汽車製造商協會（SIAM）上周稱，該國汽車零部件製造商的稀土磁鐵庫存預計將在5月底耗盡，「預計從5月底或6月初開始，印度汽車行業的生產就將陷入停滯。」

彭博稱，日本和韓國的電池、半導體製造商也極度依賴大陸的稀土供應，如果大陸切斷了這些美國盟友的稀土供應，美國企業可能會面臨更大的痛苦。

美國亞洲協會政策研究院中國分析中心研究員湯瑪斯（Neil Thomas）表示，「大陸對稀土的管控是對局勢進一步升級的警告，但如果美中局勢惡化，大陸屆時可能會開始對美國國防供應鏈造成真正的打擊。」