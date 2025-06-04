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陸再向WTO告狀！陸商務部長王文濤：WTO應加強對單邊關稅監督

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸商務部部長王文濤（右）3日在法國巴黎與世貿總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）會晤。圖／取自大陸商務部網站
大陸商務部部長王文濤（右）3日在法國巴黎與世貿總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）會晤。圖／取自大陸商務部網站

儘管中美關稅戰暫歇，大陸商務部部長王文濤，3日在法國出席世界貿易組織（WTO）部長級會議時，分別與世貿總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）、歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）及加拿大國貿部長西杜（Maninder Sidhu）會晤。王文濤指出，面對個別成員任意加徵關稅，世貿組織應加強對單邊關稅的監督，並提出客觀中立的政策建議，督促有關成員的雙邊貿易安排符合世貿組織規則，避免損害其他成員利益。

大陸商務部官網發布，王文濤表示，中方堅定維護多邊貿易體制，支持世貿組織在全球經濟治理中發揮更重要作用。中方主張聚焦發展維度，推動世貿組織第14屆部長級會議在農業、發展等領域取得成果。

在推進世貿組織改革上，儘快恢復爭端解決機制正常運轉，探索更加靈活、高效和負責任的協商一致決策做法，推動漁業補貼、投資便利化、電子商務等協定儘快生效，並就貿易與環境、供應鏈韌性、人工智慧等議題開展討論。

伊維拉表示，當前國際貿易動盪損害全球經濟增長，各方應管控雙邊貿易衝突，支持多邊貿易體制，促進世貿組織改革，推動世貿組織第14屆部長級會議取得成功。中方是多邊貿易體制的堅定維護者，期待中方在推進世貿組織改革上發揮更大作用。

會談結束後，王文濤與伊維拉簽署了新一期「中國項目」諒解備忘錄，以幫助發展中成員特別是最不發達國家更好融入多邊貿易體制。

據大陸商務部官網，王文濤與歐盟貿易專員謝夫喬維奇，圍繞中歐經貿合作緊迫而重要的議題，進行專注、坦誠、深入的討論，並責成雙方工作團隊加緊努力工作，為中歐今年重要議程做好經貿準備。

經貿 大陸商務部

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