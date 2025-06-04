陸西部國際博覽會德陽館 2特色魅力圈粉

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
觀眾排隊體驗三星堆VR「發掘」。本報德陽傳真
觀眾排隊體驗三星堆VR「發掘」。本報德陽傳真

近日，大陸第二十屆西部國際博覽會在成都開幕，吸引了62個國家（地區）和大陸27個省（區、市）的3000餘家企業參展。其中，兼具「中國裝備科技城」和「古蜀文明發源地」兩大特色名片的四川省德陽市重磅亮相，以獨特的魅力「圈粉」。

本屆西博會德陽館設置1個綜合形象展區和4大產業鏈展區，面積達1500平方米，展出58件「德陽造」科技裝備產品，盡展古蜀文明底蘊與現代裝備製造的硬核實力。國機重裝的八萬噸大型模鍛壓機模型，東方電機的白鶴灘巨型水輪發電機組，東方風電的10兆瓦海上風力發電機組等。步入德陽館，360度成像設備全方位呈現德陽造「大國重器」，一汽解放汽車的新能源整車、東方氫能的燃料電池配電車則彰顯德陽構建「整車+核心零部件+新能源+智慧網聯」汽車全產業鏈生態實力。

除了硬核裝備，德陽館還通過科技手段讓古蜀文明煥發新活力。三星堆VR互動體驗區熱鬧非凡，觀眾排長隊體驗。外省遊客吳健興奮地表示：「之前在網路上看到過象牙，這次通過VR近距離地看到了實實在在的象牙，非常震撼。這樣的VR技術把考古和科技結合起來，是創新的方式，對深入瞭解古蜀文明很有意義！」

象牙 考古 發電機

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