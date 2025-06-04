陸汽車商會5倡議 堅決抵制內捲

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸汽車大打價格戰，內捲嚴重，圖為今年5月底第45屆中國福州國際汽車展上的優惠價。（中新社）
大陸汽車大打價格戰，內捲嚴重，圖為今年5月底第45屆中國福州國際汽車展上的優惠價。（中新社）

大陸電動車產業競爭激烈，北京當局近期表明，將加大汽車行業「內捲式」競爭的整治力度，採取必要的監管措施。對此，大陸全國工商聯汽車經銷商商會3日表示，今年第二季以來，在新一輪「價格戰」等影響下，廣大汽車經銷商面臨的形勢更加嚴峻。該商會發布倡議，堅決抵制以「價格戰」為主要形式的「內捲式」競爭行為。

大陸全國工商聯汽車經銷商商會3日在微信公眾號公告稱，當前，大陸汽車產業正處於轉型升級的關鍵階段，但在以無序的「價格戰」為主要表現形式的「內捲式」競爭影響下，產業整體獲利水準呈現下降趨勢。汽車經銷業作為汽車業的重要一環，上連著生產廠家，下連著廣大消費者，對大陸汽車產業實現高質量發展發揮著不可或缺的重要作用。

公告表示，在行業市場形勢影響下，汽車經銷行業受到嚴重影響和衝擊，面臨經營壓力加大、盈利能力降低、車輛庫存偏高、流動資金緊張等一系列問題，對行業持續、健康發展帶來嚴重影響。特別是今年二季以來，在新一輪「價格戰」等影響下，廣大汽車經銷商面臨的形勢更加嚴峻。

基於此，大陸全國工商聯汽車經銷商商會提出五點倡議，首先就是全行業應以大陸汽車產業實現高質量發展大局為重，嚴格遵守公平競爭原則，堅決抵制以「價格戰」為主要形式的「內捲式」競爭行為。

公告稱，要防止因頻繁調整銷售政策和產品銷售價格，增加經銷商銷售難度，影響品牌在消費者中的形象；改善汽車經銷商的生存狀況，合理制定企業年度生產目標和經銷商銷售目標，不得向經銷商轉嫁庫存、強迫經銷商進車，降低經銷商庫存水平；糾治進銷價格倒掛問題，及時向經銷商返利，縮短經銷商回款周期，減輕經銷商流動性資金壓力。

此前，大陸國務院反壟斷反不正當競爭委員會專家諮詢組5月召開會議，強調緊扣加快構建全國統一大市場、綜合整治「內捲式」競爭、加強競爭監管執法等重點任務，為提升公平競爭治理能力、維護公平競爭市場秩序貢獻智慧力量。大陸工業和信息化部近日亦表示，將加大汽車行業「內卷式」競爭整治力度，採取必要的監管措施。

車行 消費者 庫存

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