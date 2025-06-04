歐盟醫材標案 禁陸企參與

歐盟成員國當地時間2日依據「國際採購工具（IPI）」投票批准對中方採取懲罰性措施的決定，將禁止大陸醫療器材製造商未來五年內參與價值超過500萬歐元的歐盟公共採購計畫招標。彭博指出，在歐盟正試圖在與美國關稅戰及中國大陸之間尋求平衡之際，這項措施可能會開闢一條與北京的新戰線。

大陸商務部昨（3）日表示對這一保護主義做法「堅決反對」，並稱將採取措施堅定維護陸企的合法權益。中國歐盟商會則透過聲明對歐盟的決定表達「深感失望」。

這是歐盟首次根據2022年施行的「國際採購工具」採取的行動，該法律旨在促進公共採購市場準入方面的互惠。歐盟去年4月啟動對大陸醫療器械採購的調查，並於今年1月認定大陸以不公平和歧視性的方式限制歐盟醫療器械生產商獲得大陸政府合約。

法廣指出，歐盟此舉是在歐中談判無果後所採取的行動，一旦歐盟委員會專員們最終簽字同意，此舉將在幾周內實施。

大陸商務部昨晚間發布聲明表示，歐方有關決定和歧視性的措施不僅損害中方企業利益，而且利用單邊工具破壞公平競爭，構築新的貿易壁壘。聲明喊話中歐應以相互開放應對挑戰，以合作對話妥處分歧。「希望歐方糾正錯誤做法，中方將密切關注歐方後續行動，並將採取措施，堅定維護大陸企業的合法權益」。

大陸外交部發言人林劍對此表示，歐盟一貫標榜是全球最開放的市場，但事實上一步步走向保護主義，動輒付諸單邊經貿工具，以公開競爭之名行不公平競爭之實，是典型的雙重標準。

位於布魯塞爾的歐盟中國商會發表聲明提到，IPI是歐方的「單邊工具」，指責歐方這一有針對性的做法釋放出令人擔憂訊號，加劇了中歐經貿關係的複雜性。