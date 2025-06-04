美新一波軟體禁令 小米委台積代工 首當其衝

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

自行設計高階晶片並委託台積電（2330）生產的中國大陸科技業者，恐將成為美國新一波軟體禁令的最大受害者，尤以小米首當其衝。

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，美國5月限制電子設計自動化（EDA）業者供應技術給大陸後，智慧手機品牌小米成為首波受衝擊的中國大陸業者。

小米今年5月發表自行研發、在技術上有重大突破的玄戒（XRING）01行動處理器，採用先進的3奈米製程，由台積電生產，設計過程涉及多家美國EDA公司的授權和工具，而這些技術如今已遭限制。

知情人士透露，雖然這款晶片最初僅會應用於少數機型，但小米的規畫是未來將全面應用到旗下所有高階手機與平板裝置。

業界人士表示，除了小米，全球最大電腦製造商聯想和比特幣挖礦設備商比特大陸（Bitmain）等大陸業者，也都在自研晶片過程中使用美國EDA工具，並委由台積電代工。

美國的出口管制已形同禁止台積電為中國大陸企業代工先進AI晶片，但智慧手機、平板電腦這類產品所用的處理器，以及其他技術層級較低的晶片，一般來說不在管制之列。

阿里巴巴和百度等中國大陸大型科技公司也有自研晶片的布局，但目前EDA禁令對他們的實際影響尚不明朗。

美國 台積電

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