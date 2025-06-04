陸EDA國產化 將加速推進

在美國禁令壓力下，全球前三大EDA（電子設計自動化的軟件工具）廠商新思科技（Synopsys）、Cadence、西門子近期集體暫停對大陸半導體公司的產品支持與升級服務，陸商務部稱將維護權益，並採取有力措施。有觀點認為這將加速大陸EDA國產化進程，不過其仍缺乏產業鏈整合，且多集中成熟製程，對於高階晶片影響仍大。

EDA作為電子自動化軟體工具，支持從IC設計、仿真、布局到驗證的所有重要流程，在晶片還停留在圖紙設計環節的第一步就不可或缺，因此在半導體行業有「工業母機」之稱。目前全球EDA市場高度集中，美國廠商新思、Cadence和德國工業巨頭西門子等三大廠商總計占全球70%-80%的市占，在10奈米及以下的先進製程晶片領域具壟斷地位。

在衝擊評估上，界面新聞報導，大陸業內認為，該禁令對成熟製程影響不大，但先進節點比較麻煩，並認為未來走勢得看美國後續政策。

目前大陸將希望寄託於EDA國產化，據市場調研機構Mordor Intelligence報告統計，大陸國產EDA廠商市占率，2020年約為6.2%，2023年提升至約11.5%，預計到2025年可能達到14%左右。

因為大陸國產EDA起步較晚，規模也有限。經濟觀察報報導，大陸國內EDA企業主要集中在單點工具（point-tool），缺乏產業鏈整合經驗。如華大九天提供模擬電路設計全流程EDA工具；概倫電子主要提供器件建模和電仿真兩大集成電路製造和設計的關鍵環節的工具；芯華章提供數位驗證全流程等。

此外，大陸國產廠商的EDA產品集中用於10奈米及以上的成熟製程晶片領域。以市占率位居第一的華大九天為例，其EDA軟體主要用於模擬和混合信號電路設計領域表現，適配14奈米及以上製程。