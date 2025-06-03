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會見日本訪團 陸總理李強：中日要加強產業融合、擴大貿易投資

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國務院總理李強說，歡迎包括日本企業在內的更多外資企業來華發展。圖／美聯社
大陸國務院總理李強說，歡迎包括日本企業在內的更多外資企業來華發展。圖／美聯社

在先前中日剛對水產品進口問題接近達成共識，就發生兩名日本人在大連遇害的事件後，大陸國務院總理李強今天在會見日本訪團時呼籲，中日要加強產業對接融合，擴大貿易投資規模，大陸將堅定擴大高水準開放，歡迎包括日本企業在內的更多外資企業來華發展。

據中新社，李強3日在北京人民大會堂，會見日本國際貿易促進協會會長河野洋平率領的訪華團。

李強提到，去年11月，大陸國家主席習近平和日本首相石破茂在利馬會晤，一致同意全面推進中日戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係，為雙方共同努力指明了大方向。

李強說，中日是搬不走的鄰居，既然搬不走，就要做好鄰居、好夥伴。中方願和日方各界一道積極行動，把「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識落到實處，取得更多務實合作成果，築牢兩國政治互信和民間友好基礎。

李強說，希望日方和中方一道，建設性管控分歧，牢牢把握兩國關係的正確方向，推動雙邊關係健康穩定發展。

就兩國合作，李強表示，當前國際形勢正在發生深刻複雜變化，給各國經濟發展帶來很大挑戰。中日雙方要加強產業對接融合，擴大貿易投資規模，拓展數位經濟、綠色經濟、生物醫藥等新興領域和第三方市場合作，通過實現更高水平的互利共贏，為各自發展增添更多動力，為世界經濟增長作出更大貢獻。

李強還說，大陸將堅定擴大高水平開放，歡迎包括日本企業在內的更多外資企業來華發展。希望日本國際貿易促進協會繼續為推動兩國深化經貿合作、增進友好互信發揮積極作用，也歡迎日本各界和大陸加強文化、旅遊、體育、青年、生態環保等領域交流。

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