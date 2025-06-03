大陸飲料行業掀投資熱潮 標普：恐導致競爭性支出增加

大陸霸王茶姬、蜜雪冰城、滬上阿姨等多家飲料店在今年紛紛上市，標普全球發布報告指出，大陸飲料行業或正掀起一波投資熱潮，雖然整體行業增長前景仍然樂觀，但日益激烈的競爭將推高企業支出，壓縮利潤空間，對企業信用構成不利影響。此外，資金過度湧入可能會導致競爭性支出增加，並帶來壓力。

明報報導，報告預估在2023年至2028年間，大陸現製飲料市場的年複合增長率將接近18%。這類飲品包括現場新鮮製作的果汁、茶、牛奶、冰淇淋和咖啡等，即使在過去幾年大陸消費者信心低迷、經濟不確定性較高的情況下，這類「小型奢侈品」仍逐漸受到青睞，預計該細分類別到2027年有望成為人民幣萬億市場。

報告指出，今年大陸現製飲料企業通過IPO已籌集逾10億美元，並正將籌集的資金用於創新、行銷、供應鏈改良以及拓展新市場。這將促使現有企業加大投資，以提升能力和競爭吸引力。同時，茶飲店及其他飲料企業也愈來愈多採用加盟模式，該趨勢有望加快門店擴張速度。

標普全球評級信用分析師Sandy Lim提醒，現製飲料行業的高額支出將加劇競爭，進而削弱利潤率和同店銷售增長。她以瑞幸咖啡為例，指其迅速擴張雖使其在大陸市場的佔有率超越星巴克，成為行業內的主要競爭者，但也導致其同店銷售和利潤率出現下滑。激烈的競爭局面還將對乳製品和即飲包裝產品等相關品類的增長前景產生負面影響。