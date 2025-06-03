陸開展2025年新能源車下鄉活動 車型目錄未見小米SU7

大陸發改委、農業農村部、商務部、國家能源局及工信部等五部委日前聯合啟動2025年新能源汽車下鄉活動，並發布《2025年新能源下鄉車型目錄》，共納入124款車型。比亞迪、新勢力「蔚小理」及美資車廠Tesla特斯拉等品牌均有上榜，但清單未見小米集團SU7身影。

目錄顯示，比亞迪共有11款車型入圍，包括漢、唐、海豚及豹等；吉利控股旗下吉利、極氪亦有車型入選，以至特斯拉Model Y和Model 3均同樣榜上有名。其他入選品牌還包括：長安汽車、零跑汽車、奇瑞汽車、賽力斯、上汽通用五菱、長城汽車 、東風汽車、廣汽埃安、阿維塔、江淮汽車及一汽等車企，均有車型入選。

通知指出，將選取一批新能源汽車推廣比例不高、市場潛力較大的典型縣域城市，舉行若干場專場活動；以此為中心輻射周邊鄉鎮，結合地區特點開展若干場特色活動。與縣域充換電設施補短板試點、智能網聯汽車「車路雲一體化」試點等工作形成協同效應，推動優質資源向鄉村地區傾斜。

通知提及，鼓勵各類新能源汽車生產、銷售、金融、充換電及售後服務等領域市場主體共同參與，結合以舊換新、縣域充換電設施補短板等政策工具，定製「購車優惠+用能支持+服務保障」一體化促銷方案，健全覆蓋購車、用車、養車全周期售後服務網路。

值得注意的是，今年3月中汽協公告2025年度新能源汽車下鄉車型推薦目錄開始申報，而申報有其標準，新能源乘用車方面，產量要求為2024年1月1日至2025年2月28日累計產銷量均達到10,000輛以上（含10,000輛）或2025年1月1日起公開發售的新上市車型，月銷超過1,000輛（含1,000 輛）。

規定指出，單一企業申報車型不超過6款，申報車型的指導價需在人民幣35萬元以下。同一品牌，不同動力形式的車型，如 BEV、PHEV 車型統一按一款車型申報。申報車型在本年度內需保持正常生產及銷售，不會出現停產、停售等狀況，且需擁有健全的銷售和售後服務體系及網絡。

儘管未在新能源下鄉車型名單上，小米董事長雷軍3日在小米投資者大會上表示，小米的汽車業務虧損正在逐步收窄，預計今年第3至第4季實現盈利。