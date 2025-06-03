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電動車內捲爭議延燒 陸官方展開「新能源汽車下鄉」活動

中央社／ 台北3日電
在電動車產量有增無減、車廠削價競爭引發「內捲」爭議下，大陸工信部等5個部門今天共同宣布，展開2025年「新能源汽車下鄉活動」，要求選取一批新能源汽車推廣比例不高、市場潛力較大的縣城舉行專場活動，向鄉村地區推廣。圖／中新社
在電動車產量有增無減、車廠削價競爭引發「內捲」爭議下，大陸工信部等5個部門今天共同宣布，展開2025年「新能源汽車下鄉活動」，要求選取一批新能源汽車推廣比例不高、市場潛力較大的縣城舉行專場活動，向鄉村地區推廣。圖／中新社

電動車產量有增無減、車廠削價競爭引發「內捲」爭議下，中國工信部等5個部門今天共同宣布，展開2025年「新能源汽車下鄉活動」，要求選取一批新能源汽車推廣比例不高、市場潛力較大的縣城舉行專場活動，向鄉村地區推廣。

界面新聞報導，中國工業和信息化部、國家發展改革委員會、農業農村部、商務部、國家能源局等5個部門今天聯合發布通知，宣布組織展開這項新能源汽車下鄉活動。

這項通知提出，要選取一批新能源汽車推廣「比例不高、市場潛力較大」的典型縣域城市舉行若干場專場活動；並以此為中心輻射周邊鄉鎮，結合地區特點展開若干場特色活動；並與縣域充換電設施補短板（缺陷）試點、智慧聯網汽車「車路雲一體化」試點等工作形成協同效應，推動「優質資源」向鄉村地區傾斜（著重）。

通知提到，要鼓勵各類新能源汽車生產、銷售、金融、充換電及售後服務等領域的市場主體共同參與，結合以舊換新、縣域充換電設施補短板等政策工具，訂製「購車優惠＋用能支持＋服務保障」一體化促銷方案，健全涵蓋「購車、用車、養車」全週期售後服務網路。

這項通知說，下鄉活動採取「線上＋線下」相結合的方式展開。線下（實體）環節以縣域主會場為樞紐，聯動周邊鄉鎮開展專場活動；線上平台搭建雲展銷、直播導購、在線諮詢等數位化場景，推動「線上下單—線下交付—售後跟進」的服務環節。

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