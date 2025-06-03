橋水募集一檔亞洲策略基金 對象鎖定大陸富裕人士

全球最大對沖基金─橋水基金（Bridgewater Associates）據報正在吸引尋求投資海外資產的中國大陸的富裕投資者，計劃募集一檔亞洲策略基金。這項計畫正值北京當局政策制定者尋求在美國總統川普推動全球關稅政策後刺激本地經濟之際。

彭博引述知情人士透露，橋水基金位於上海的私募基金管理公司計畫本（6）月為一款面向當地客戶的在岸產品募集資金，之後再投資於其離岸亞洲（除中國大陸）總回報基金。

知情人士稱，該基金自2023年10月推出以來，年化報酬率為20.7%。截至目前，橋水基金尚未對此作出回應。

報導並指出，去年該公司在岸資產管理規模增長約40%，達到逾人民幣550億元（約新台幣2,290億元），得益於投資回報和新資金的流入。

此外，橋水基金日前曾表示，隨著更高的關稅將拖累該地區的經濟增長、也可能抑制通脹，從而為其政策制定者提供刺激國內需求的空間，亞洲市場的多元化現在有望使投資者受益。

橋水基金還稱，刺激性寬鬆政策往往支持一籃子風險資產的表現，亞太地區政策制定者有很強的動力實施寬鬆政策，並且所受約束較少，在這種情況下，一個針對亞太環境平衡的投資組合具有吸引力。

據了解，與橋水的中國大陸在岸產品類似，這檔亞洲基金也結合了其「全天候策略（All Weather）」的系統化配置，以及一部分主動管理。知情人士表示，基金的資產配置涵蓋股票、債券、大宗商品、貨幣等多種資產，投資區域包括日本、澳洲、南韓、印度、新加坡以及其他除中國外的亞洲市場。

另，彭博還表示，隨著過去支撐美國資產的因素逐漸消退，其他全球市場的機會正開始浮現。對於資產高度集中於單一市場的投資者而言，「地理多元化現在已變得迫在眉睫」。