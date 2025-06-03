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汽車業務虧損漸收窄 小米雷軍：預計今年第3季開始賺錢

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米董事長雷軍。圖／象視汽車
小米董事長雷軍。圖／象視汽車

小米董事長雷軍3日在小米投資者大會上表示，小米的汽車業務虧損正在逐步收窄，預計整個板塊將在今年第3到第4季實現獲利。

澎湃新聞報導，雷軍在小米投資者大會上表示，反對內卷和價格戰，最新推出的小米電動休旅車YU7售價不可能是網傳的人民幣23.59萬元，正式定價要在開售前1-2天才能確定。

5月22日在小米15周年新品發表會上，雷軍正式公布YU7將於7月正式發表和上市，定位是「豪華高性能SUV」，共推出三個不同版本車型，但是他並未透露價格相關資訊。

雷軍在投資者大會上表示，小米的汽車業務虧損正在逐步收窄，預計整個板塊將在今年第3到第4季實現盈利，在YU7的智駕研發投入上，總預算達到人民幣35億元，整體投入在行業處於領先水準。五年前小米就開始投資研發機器人領域，目前汽車工廠正在試用相關能力，小米的汽車晶片正在研發中，預計也將很快推出。

此外，雷軍表示，小米會長期堅持硬體利潤率控制在5%。

小米汽車此前一直處於虧損狀態。小米財報顯示，今年第1季智慧電動汽車及AI等創新業務為人民幣186億元，其中電動汽車業務人民幣181億元，經營虧損人民幣5億元。去年第4季，該部分經調整後虧損人民幣7億元，顯示虧損逐步縮小。

按照今年第1季7萬5,869輛小米SU7交付量粗略估算，每輛小米SU7虧損達到人民幣6,590元。

小米總裁盧偉冰在此前舉行的第1季業績發表會上表示，小米汽車會盡全力提升產能，全力保障35萬輛的年度交付目標。

被問及小米YU7發表是否會影響小米SU7的銷量時，盧偉冰表示，完全不擔心SU7的銷量會受到影響，或者說需要降價促銷，因為今天SU7的產能嚴重不夠，交付週期還是非常長。

盧偉冰表示，小米YU7預發布後廣受用戶喜愛，比小米SU7剛剛亮相時更加出圈、更受歡迎。 YU7技術發布後預約諮詢量超過同期SU7，截止5月25日，YU7技術發布會的留資用戶是SU7技術發布會同期的3倍左右，YU7比SU7有更大的受眾面，對YU7非常有信心。

電動汽車 小米汽車 人民幣 SU7

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