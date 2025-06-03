華為宣布Pura 80系列新機11日發布 全面搭載鴻蒙5

進入6月，大陸手機大廠華為將發表多款新產品，其中，Pura 80系列手機受到高度關注。華為3日在微博正式宣布，將於6月11日舉行Pura 80系列及全場景新品發布會。

據華為終端官方微博3日早消息，「華為Pura 80系列及全場景新品發表會」將於6月11日下午14時30分舉行，屆時將推出Pura 80系列手機。此外，該則發文中還寫道，「鴻蒙5大有不同」。隨後，華為終端BG執行長何剛也轉發則微博稱，「華為Pura80系列及全場景新品發表會終於要和小夥伴們見面了！這張海報的資訊量不一般」。

《快科技》研判，從華為終端釋出海報細節傳遞的訊息來看，華為Pura 80系列的影像部分可能將有重大升級，結合海報中呈現的兩個鏡頭結構，有可能是採用新的光學設計，或是建構多元長焦組合等等，其長焦成像素質與實用性提升值得期待。

另，每日經濟新聞指出，作為華為的兩大旗艦系列之一，華為P/Pura系列往往會在每年的上半年發布最新機型。而與Mate系列偏向商務人士族群有別，華為Pura系列更重視影像實力的提升，是目前影響力最強的大陸國產影像旗艦之一。

據IT之家報導，這一代的Pura 80系列預計包括Pura 80、Pura 80 Pro、Pura 80 Pro+以及Pura 80 Ultra四款機型，出廠預裝原生鴻蒙操作系統。至於核心配置方面，Pura 80系列預計將搭載優化後的麒麟9020晶片。

根據此前有陸媒爆料指稱，新一代的華為Pura 80系列將大量採用大陸國產CMOS（是種半導體裝置，採互補式金屬氧化物半導體CMOS技術，可將入射光轉變成數位影像）。

報導還稱，該系列主打影像功能，大陸數位網紅此前爆料稱，Pura 80 Ultra將全球首發搭載5,000萬像素、1/1.3英寸超大底潛望式長焦鏡頭，有望成為業內最大尺寸的潛望長焦配置。

有分析認為，參考華為Pura 70系列，華為Pura 80系列整體售價將維持高端定位，起售價格預計超過人民幣5,000元（約新合台幣2萬809元），而頂配版本價格或突破人民幣萬元門檻。