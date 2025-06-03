美取消對陸小額包裹免稅 機構：Temu美國日用戶大跌58%

自美國於5月2日終止由大陸寄來的商務包裹「小額豁免」（de minimis）」政策後，市場調查機構Sensor Tower數據顯示，大陸電商「拼多多」旗下平台Temu上月的美國日均用戶數量大跌58%。

路透報導，根據諮詢公司貝恩策略顧問（Bain & Company）所蒐集的數據，自美國總統川普宣布全面加徵貿易關稅以來，Temu和大陸快時尚巨頭Shein（希音）的銷售成長與用戶成長皆大幅下滑，但Temu的趨勢較Shein更為嚴峻。同時，關稅也迫使兩個平台都必須得漲價。據悉，多年來，Temu和Shein一直利用「小額豁免」這項規定，直接從大陸供應商將商品發貨至美國消費者手中，從而維持低價策略。

摩根士丹利報告指出，「小額豁免」結束後，Temu的用戶參與度大幅下降。摩根士丹利股票分析師 Simeon Gutman表示，雖然關稅環境仍充滿不確定性，但如果現狀長期維持下去，Temu的競爭威脅將持續減弱。

拼多多近期在發布最新財報時坦言，大陸電商業的競爭進一步加劇，而在全球化業務中，關稅等外部政策環境的劇烈變化，為商家帶來了巨大的壓力，同時，拼多多的業績未達成長預期。

而為應對關稅轉變，Temu在5月初即宣布停止向美國消費者銷售大陸直運貨品，相當於暫停「全託管」業務，根據滙豐環球研究測算，「全託管」模式占Temu美國GMV（交易額）大約七成。此前，「全託管」模式下，大陸商家只須供應貨品，由Temu負責售賣、跨境物流、倉儲、售後服務等環節，賣家「出海」門檻大大下降，從而推升跨境電商熱潮。

同時，Temu推動商家向「半託管」轉型，包括在4月推出「半託管Y2」模式。以往「半託管」商家要在海外倉備貨並負責全流程物流服務，Y2模式支持商家從中國直發美國，賣家負責發往海外倉的頭程物流，包括清關程序，平台再負責末端配送，整體履約時效約14個工作日。

港媒《信報》提到，2022年首次在美國推出後，Temu逐步拓至其他國際市場，利用小額包裹關稅豁免，疊加其「全託管」模式，低價優勢令Temu在全球一炮而紅。

然而，在川普重新入主白宮後所推行系列關稅政策，包括取消陸、港兩地的小額包裹（價值800美元或以下）免稅待遇，5月2日生效，來自大陸的包裹須繳納120%或每件100美元關稅。5月中旬，中美兩國達成協議後，小額包裹關稅從120%下調至54%，並保留每件包裹100美元的固定費用選項。