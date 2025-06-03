歐盟擬限制中國大陸醫療器械准入 歐盟中國商會發聲

彭博報導，歐盟將限制中國大陸醫療器械製造商參與歐盟公共採購合約的資格。歐盟中國商會對此表示失望和擔憂，並敦促歐盟重新考慮其決定。當前全球貿易體系正面臨高度不確定性，中歐理應攜手維護自由貿易與多邊合作，而非單邊設限、加劇緊張。

歐盟中國商會於當地時間2日在微信公眾號發出中英文雙語聲明表示，歐盟成員國依據「國際採購工具（IPI）」批准對中方採取懲罰性措施的決定，據該決定，中國企業未來5年將被限制參與價值超過500萬歐元的歐盟醫療器材公共招標項目。歐盟中國商會對歐方這項決定深表失望，對歐方將限制中企參與歐洲當地醫療採購市場表示嚴重關切。

聲明提到，IPI是歐方的「單邊工具」，歐方這一有針對性的做法釋放出令人擔憂的信號，不僅加劇了中歐經貿關係的複雜性，也與歐盟所倡導的開放市場和公平競爭原則相悖。

聲明續稱，值得指出的是，一味追求所謂「市場平等」並不能脫離歷史與現實的邏輯。長期以來，歐洲醫療器材企業在中國市場享受高度開放紅利，深度參與中國醫療體系的現代化進程，並取得顯著發展。歐方2日的決定未能充分考慮這一背景，將對中歐多年來在醫療領域累積的互信與合作基礎造成衝擊。

此外，聲明表示，當前，全球貿易體系正面臨高度不確定性。部分國家不斷推出單邊關稅措施，嚴重擾亂全球市場秩序。在此背景下，中歐作為全球主要經濟體，理應攜手維護自由貿易與多邊合作，而非單邊設限、加劇緊張。

聲明強調，中國企業一貫秉持合法合規、誠信經營的原則，在歐盟市場積極拓展業務，為當地經濟發展、技術創新和就業吸收做出實質貢獻。敦促歐方重新審視IPI對中企在歐發展擬採取懲罰性措施的必要性與長遠影響，避免將政策工具演變為貿易壁壘。堅持開放、公正、非歧視的市場環境，不僅符合中歐共同利益，也有助於提振全球經濟信心與可持續發展前景。

聲明最後重申，歐盟中國商會將繼續秉持建設性態度，與歐方各界保持溝通，堅定維護會員企業的合法權益。深信中歐雙方透過對話與合作，有能力妥善管控分歧，推動全球經濟邁向更開放、穩定、包容的未來。

歐盟2日稱，在發現歐盟企業沒有獲得公平參與中國公開招標的機會後，歐盟各國政府支持歐盟委員會提出的限制中國醫療器械供應商競標公共合約的提議。法新社稱，這是歐盟首次動用2022年通過的IPI，該法規旨在促進公共採購市場准入方面的互惠。「在華府大幅提高關稅導致商業波動加劇的背景下，此舉可能會加劇布魯塞爾和北京之間的貿易緊張局勢。」