海峽兩岸紹興數字合作區 總投資近600億人民幣

2025浙台合作周紹興專場5月29日在浙江紹興啟動。活動上透露，截至目前，海峽兩岸（紹興）數字產業合作區總投資近600億元人民幣。

中新社報導，紹興與台灣一衣帶水、人緣相親，一直是台商台胞投資興業的熱土。2023年，海峽兩岸（紹興）數字產業合作區正式掛牌成立。該合作區致力構建「一區兩園」總體布局，即建設海峽兩岸（紹興）數字產業合作區、海峽兩岸（紹興）數字產業先進製造園、海峽兩岸（紹興）數字產業臨空經濟園。

紹興市委書記施惠芳在致辭中表示，截至目前，該合作區共簽約台資項目31個，總投資規模近600億元人民幣，已成為紹台經貿交流、兩岸產業協作的重要平台。

為助力兩岸青年創新創業，現場，第二屆兩岸青年人才創新創業大賽同步開幕。本屆大賽共分為綠色經濟、數字未來、健康科技、先進製造四大賽道，將選拔具有創新性與市場潛力的項目。落地後的項目將獲得資金、政策和資源等方面扶持。

現場，紹興還聚焦海峽兩岸（紹興）數字產業合作區，推出台灣人才招引八條舉措，包括支持台灣人才來紹就業實習、優化台灣人才政策補貼申領條件、加快打造台胞親情服務中心等。

活動期間，涉及數字產業、智能製造等領域的8個項目進行簽約，包括院校科研合作、金融賦能在紹台商、促進兩岸青年人才交流等多個方面。