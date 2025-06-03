聽新聞
0:00 / 0:00

海峽兩岸紹興數字合作區 總投資近600億人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

2025浙台合作周紹興專場5月29日在浙江紹興啟動。活動上透露，截至目前，海峽兩岸（紹興）數字產業合作區總投資近600億元人民幣。 　　

中新社報導，紹興與台灣一衣帶水、人緣相親，一直是台商台胞投資興業的熱土。2023年，海峽兩岸（紹興）數字產業合作區正式掛牌成立。該合作區致力構建「一區兩園」總體布局，即建設海峽兩岸（紹興）數字產業合作區、海峽兩岸（紹興）數字產業先進製造園、海峽兩岸（紹興）數字產業臨空經濟園。

紹興市委書記施惠芳在致辭中表示，截至目前，該合作區共簽約台資項目31個，總投資規模近600億元人民幣，已成為紹台經貿交流、兩岸產業協作的重要平台。

為助力兩岸青年創新創業，現場，第二屆兩岸青年人才創新創業大賽同步開幕。本屆大賽共分為綠色經濟、數字未來、健康科技、先進製造四大賽道，將選拔具有創新性與市場潛力的項目。落地後的項目將獲得資金、政策和資源等方面扶持。

現場，紹興還聚焦海峽兩岸（紹興）數字產業合作區，推出台灣人才招引八條舉措，包括支持台灣人才來紹就業實習、優化台灣人才政策補貼申領條件、加快打造台胞親情服務中心等。

活動期間，涉及數字產業、智能製造等領域的8個項目進行簽約，包括院校科研合作、金融賦能在紹台商、促進兩岸青年人才交流等多個方面。

青年 台灣人 台商

延伸閱讀

71歲阿婆武漢健身大賽獲獎 霸氣回應：年齡只是數字

獨／李俊俋才請辭想滅火 再爆監委王榮璋疑濫用公務車接送理髮

AI助攻永續 台灣大扮推手

奶茶界遺憾…雙料「金茶王」陳子平53歲逝

相關新聞

修正「香港玩完論」 羅奇：中美衝突港反受益

先前發表「香港玩完論」的摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）修正他的論述。羅奇表示，令人震驚的是，中...

陸企擴大招聘 為就業市場護航

今年以來，大陸多家大型企業接續發力，多家企業已透露，計畫擴大招聘規模，為高校畢業生的就業市場保駕護航。包括華為、騰訊、阿...

海峽兩岸紹興數字合作區 總投資近600億人民幣

2025浙台合作周紹興專場5月29日在浙江紹興啟動。活動上透露，截至目前，海峽兩岸（紹興）數字產業合作區總投資近600億...

造假風波致流失客戶 港媒：普華永道香港辦事處50名合夥人將離職

全球四大會計師事務所之一的普華永道（PwC），由於去年遭遇大陸恒大集團財務造假風波，而遭北京當局處以鉅額罰款後，普華永道...

川普將鋼鐵關稅升至50% 分析：陸鋼材市場短期承壓

美國總統川普表示，將把進口鋼鐵的關稅從25%提高至50%。外界關注對大陸鋼市影響，截至目前大陸直接出口到美國的部分鋼鐵產...

劍指Nissan Sakura 比亞迪擬在日本推輕型車K-Car

深陷大陸車市價格戰領頭者爭議的比亞迪計劃於2026年下半年在日本推出一款符合輕型車（K-Car）標準的純電動車。該舉反而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。