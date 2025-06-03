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陸企擴大招聘 為就業市場護航

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
各大企業擴大招聘人才。圖為5月雲南省「百城千校萬企」促就業行動推進會的招聘活動。（中新社）
各大企業擴大招聘人才。圖為5月雲南省「百城千校萬企」促就業行動推進會的招聘活動。（中新社）

今年以來，大陸多家大型企業接續發力，多家企業已透露，計畫擴大招聘規模，為高校畢業生的就業市場保駕護航。包括華為、騰訊、阿里巴巴等集團都將招聘數千乃至上萬的應屆畢業生。

中新社報導，華為今年擬招聘優秀應屆畢業生1萬餘人，相較於2024年預計實現「兩位數增長」。此外，華為還推出涵蓋開發、測試、前沿技術探索、財經等領域的實習生項目，全年計畫培養5000餘人，為高校學子搭建產學融合的成長階梯。

互聯網公司騰訊也有大動作。該公司4月宣布啟動「史上最大就業計畫」。其中，今年校招1萬名實習生，開放的校招崗位涵蓋技術、產品、設計、市場、職能等五大類70餘種崗位，多方位滿足各領域人才就業需求。

阿里巴巴集團在今年2月的春招中，啟動春季2026屆實習生招聘，開放超過3000個崗位，面向2025年11月至2026年10月畢業的海內外應屆畢業生，招聘崗位類型包括研發、算法、技術、安全、策劃等，畢業生可同時投遞多個意向崗位。

隨著互聯網技術應用和數字經濟發展，網約配送員、網約車司機、網絡直播……大陸湧現出不少新就業形態，拓展了職業圖譜，創造了就業新增量。報導稱，從短視頻直播平台快手方面發現，截至2024年底，快手平台共帶動4320萬個就業機會，催生174個新職業。

據有關機構測算，直播電商GMV（商品交易總額）每增加1億元人民幣，可帶動就業崗位增長約1200人，展現出強勁的就業帶動作用。其中，一個直播間帶動30多個新職業，帶動上下游產業鏈上萬就業。

在中國人力資源和社會保障部去年發布的新職業、新工種中，網絡主播、直播招聘師、生活服務體驗員、用戶增長運營師等多個職業來自直播賽道，也體現了短視頻直播平台在催生新職業方面的作用。

「人才是企業長青的基石，吸引人才的同時，更要用好人才」。福耀集團人才配置與發展部有關負責人說。該集團構建多元化學習場域和立體式人才培養體系，為員工成才成長賦能，如其線下實訓體系形成「集團管理學院+子公司培訓中心+產線實訓基地」三級支撐網絡等。

今年以來，福耀集團通過在安徽合肥和福建福清建設新項目基地，累計新增就業6750人。其中，不僅包括一線技術工人，還涵蓋產品設計、研發技術、設備技術等專業技術崗位。

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