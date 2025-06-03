陸藥物研發力道 超越美國

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導

美媒報導，中國大陸的藥物研發力量不斷提升，無論藥物臨床試驗的年度登記數量或在建實驗室的規模均超越美國。一名FDA前局長指出，美國如不降低藥研成本，全球生物醫藥的領導地位將會失去，未來或每種藥也變成中國製。

據Axios新聞網報導，2024年中國大陸在世界衛生組織國際臨床試驗註冊平台（ICTRP）登記的臨床試驗總量超過7,100項，而美國約為6,000項。

美國世邦魏理仕（CBRE）4月發表報告指出，過去十年，大陸的製藥與醫療技術專利數量增長了379%。

中國大陸生物科技公司也已由模仿美國技術、生產仿製藥，進步到成為原創新藥的開發者，有關新藥被指在癌症、自身免疫疾病等領域，具有潛在主導地位。

美國食品和藥物管理局（FDA）前局長戈特利布（Scott Gottlieb）稍早前也撰文，提醒美國政府要簡化FDA的監管程序，以降低美國境內藥物研發成本，才能守住美國的全球生物醫藥領導地位，更稱「如果我們不加小心，未來每一種藥都可能是在中國製造的」。

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