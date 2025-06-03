長和攻5G 攜手英電信商

李嘉誠家族長和集團旗下3英國（Three UK）與英國電信商Vodafone於5月底完成合併。合併後的公司名稱為「VodafoneThree」，Vodafone持有51%的股份，長和旗下全資附屬CKHGT持有49%的股份。VodafoneThree將在未來十年投資110億英鎊（約新台幣4,464億元），創建歐洲最先進的5G網路之一，為英國各地數百萬客戶和企業提供卓越流動通訊體驗。

香港經濟日報報導，Vodafone將把VodafoneThree的財務業績完全併入其財務報表，現時領導Vodafone英國的Max Taylor擔任合併公司行政總裁，3英國的Darren Purkis被任命為財務總監。VodafoneThree計劃在第一年投入13億英鎊的資本開支，以加快網路部署。與先前預期一致，預計合併後的業務將在完成後第五年實現每年7億英鎊的成本和資本開支協同效應，並且預計該合併交易將從2029財年起，為Vodafone的經調整自由現金流帶來貢獻。

長和副主席兼CKHGT執行主席霍建寧表示，Vodafone和3英國的合併提供了規模，該規模使他們能夠進行客戶期望的、世界一流的移動網路所需的大量投資。此外，此次交易還釋放了巨大的股東價值，為集團帶來了約13億英鎊的淨現金回報。

Vodafone集團行政總裁Margherita Della Valle指出，這次合併將為英國移動通訊市場創造一股新力量。