陸面板出貨市占71% 冠全球

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

市調公司洛圖科技最新發布「全球電視面板市場出貨月度追蹤」報告。2025年4月，全球大尺寸液晶電視面板的出貨量為1,870片，創下近13個月以來的最低點，年減11.3%。其中，大陸面板廠全球出貨量市占達到71.1%，較去年同期提升5.1個百分點。

快科技引述該報告指出，隨著LGD和TCL科技（TCL華星光電母公司）完成了廣州LCD工廠的交割，全球大尺寸液晶電視面板廠也由八家降至七家。至此，全球LCD電視面板業僅剩一座日系工廠，即位於廣州的夏普SDP超視界G10.5工廠。

從全球市占率來看，4月台系面板廠Innolux（群創）和AUO（友達）的合併市占率為24.5%，年增3.1個百分點；日韓系大尺寸LCD面板廠從4月起僅剩下夏普SDP超視界G10.5工廠，市占率降至4.4%。

從廠商出貨量排名看，一至七名分別是：京東方、TCL華星光電、群創、惠科、友達、彩虹光電（CHOT）與夏普。

廣州 市占率 TCL

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