比亞迪小電動車賣向日本 對決當地熱門車款

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸電動汽車巨頭比亞迪海外布局再下一城。新華社
大陸電動汽車巨頭比亞迪海外布局再下一城。新華社

大陸電動汽車巨頭比亞迪海外布局再下一城。比亞迪日本公司總裁東福寺厚樹（Atsuki Tofukuji）近日透露，比亞迪計劃明年在日本推出一款符合輕型車（K-Car）標準的純電動車。比亞迪此舉將正面對決包括日產（Nissan）「櫻」在內等當地熱門車款。

英國金融時報報導，比亞迪日本法人總裁東福寺厚樹表示，隨著燃油稅走高、人口減少導致鄉村加油站減少，像「豆豆先生的Mini Cooper」那樣體型的小電動車有望切入市場。

報導並稱，比亞迪此款計劃中的微型電動車是其首批面向海外市場設計的車款，也是未在大陸市場銷售的車款之一。

儘管這款車型的續航里程、價格和外觀等細節尚未被公開，但消息稱價格將低於比亞迪在日本銷售的小型純電動車「海豚」，「海豚」的價格為日幣290萬元（約新台幣61萬元）。

事實上，在日本，K-Car這種方方正正的小型車去年在日本創下美金180億元銷售額，占該國整體汽車市場約四成。

金融時報認為，K-Car可能是比亞迪爭取日本這一規模的微型車市占率的良機。不過，有分析師警告，比亞迪在爭取日本消費者方面面臨極大挑戰，日本消費者對本國品牌忠誠度高，對大陸品牌仍存在不信任。

據了解，自2013年進軍日本市場，比亞迪目前在當地銷售三款車型，但截至今年3月止的一年間，僅售出2,221輛車。

電動汽車 消費者 日本

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