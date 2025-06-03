陸打貿易戰 嚴控稀土外流 拚守住對抗美國的「王牌」

稀土廣泛應用於武器系統、汽車、清潔能源等高端製造領域，如今更成為中國大陸應對中美貿易戰的王牌。隨著近日稀土大省廣西重拳出擊，倒查十年非法採礦與重金屬汙染，多名高官落馬，反映大陸正加強管控，嚴防稀土等「戰略礦物」非法外流。

陸近年稀土出口概況 圖／經濟日報提供 財聯社報導，大陸多地正多措並舉、加強管控，嚴防戰略礦產非法外流。其中，大陸國家出口管制工作協調機制辦公室《加強戰略礦產出口全鏈條管控工作總體部署》按流程審批後印發實施，貴州將嚴格按照《總體部署》分工，做好相關工作。

湖南省相關主管部門表示，將認真落實屬地監管責任，對湖南戰略礦產出口企業進行系統摸排，指導企業加強合規制度建設，提高企業合規意識和能力，確保管控措施落實到位。

廣西也宣布，將持續做好國家戰略性礦產勘查開採的監督管理，加大對無證開採、越界開採、以採代探等非法採礦行為的查處力度，堅決防止非法開採戰略性礦產非法外流。

中國在稀土涉及17種元素的加工領域掌握絕對主導權，全球每年近20萬噸稀土磁鐵的產量中，中國占據90%。雖然澳洲、巴西、美國等國也有大量稀土礦藏，但中國大規模開採加工這些礦產的能力遠超他國。管制稀土出口正成為中國制衡美國的最有力談判籌碼，被稱中國與美國博弈的「反制王牌」。

近年來，中國針對稀土及關鍵金屬實施一系列限制措施。2023年底，中國就曾推出新規，禁止稀土磁鐵製造技術出口。為反擊美國徵收對等關稅，中國今年4月4日起對七類中重稀土實施出口管制，當月中國稀土磁鐵出口量即銳減一半，稀土價格則在數周內飆漲三倍，創下歷史新高。

大陸商務部堅稱稀土具有軍事用途，拒絕將出口管制定性為貿易反制。發言人何詠前表示，「對具有明顯軍民兩用屬性的物項，實施出口管制是國際通行做法。」

有陸媒表示，全球礦物供應鏈的真正控制權並不在於誰擁有地下資源，而在於誰掌握精煉加工能力。巴克萊在5月29日的報告中表示，中國在稀土精煉環節擁有接近壟斷的地位，這一優勢在4月的出口管制中展現得淋漓盡致。

香港經濟日報引述巴克萊報告指出，中國控制著全球90%以上的精煉稀土供應，這種主導地位並非偶然。過去20年間，中國系統性地建設了將原材料轉化為電池、電子產品和綠色技術可用投入品所需的設施、專業技術和工業生態系統。真正的制約因素並非礦產的開採，而在於精煉加工能力，而這正是中國擁有無與倫比優勢的領域 。