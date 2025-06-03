聽新聞
0:00 / 0:00

修正「香港玩完論」 羅奇：中美衝突港反受益

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）。 聯合報系資料照片
摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）。 聯合報系資料照片

先前發表「香港玩完論」的摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）修正他的論述。羅奇表示，令人震驚的是，中美衝突愈演愈烈，香港並非像預期和所寫的那樣遭受重創，反而可能受益，因香港擁有中國大陸通往國際金融的最重要窗口的獨特地位。

羅奇在二○二四年二月為英國金融時報撰寫題為「我很痛心地說香港完了」文章，列舉三大香港消亡原因：一是中港關係日益緊密，大陸經濟放緩對香港前景構成壓力；二是香港處於中美競爭的漩渦中；三是北京以國家安全法的形式進行干預，損害香港政治自治。

彭博報導，羅奇表示，其中兩個因素仍令人擔憂，他表示香港現在從經濟、行政和法律角度來看已完全處於大陸的軌道上。影響香港的大陸經濟、中美衝突及國內政治等三要素上，認為其中一個因素已發生變化，「主要是中美衝突帶來的機會多於威脅，正如我最初設想的那樣」。

羅奇指出，香港的金融成功可能更多地取決於其與大陸的聯繫，以及美國的壓力對迫使中美之間實現全面金融脫鉤的影響，香港可從中受益。報導稱，與大陸建立更緊密的聯繫被證明是一個令人驚訝的積極因素，促使羅奇改變了想法。

中美衝突升級下，陸企競相獲取資本，今年大批資金湧入香港股市。截至五月港股上市融資額已達港幣七百七十億元，為二○二一年以來的最高水準。而日前在港交所二次上市的寧德時代更帶動融資風潮。

香港 貿易戰 港股 摩根

延伸閱讀

川普將鋼鐵關稅升至50% 分析：陸鋼材市場短期承壓

箱內有348萬現金！大陸深圳北站旅客丟失行李箱 20分鐘即找回

周霽接中聯辦3天即落區調研 稱獲習信任 深知責重如山

港財爺：力爭國際調解院總部 年底開幕運作

相關新聞

修正「香港玩完論」 羅奇：中美衝突港反受益

先前發表「香港玩完論」的摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）修正他的論述。羅奇表示，令人震驚的是，中...

陸企擴大招聘 為就業市場護航

今年以來，大陸多家大型企業接續發力，多家企業已透露，計畫擴大招聘規模，為高校畢業生的就業市場保駕護航。包括華為、騰訊、阿...

海峽兩岸紹興數字合作區 總投資近600億人民幣

2025浙台合作周紹興專場5月29日在浙江紹興啟動。活動上透露，截至目前，海峽兩岸（紹興）數字產業合作區總投資近600億...

造假風波致流失客戶 港媒：普華永道香港辦事處50名合夥人將離職

全球四大會計師事務所之一的普華永道（PwC），由於去年遭遇大陸恒大集團財務造假風波，而遭北京當局處以鉅額罰款後，普華永道...

川普將鋼鐵關稅升至50% 分析：陸鋼材市場短期承壓

美國總統川普表示，將把進口鋼鐵的關稅從25%提高至50%。外界關注對大陸鋼市影響，截至目前大陸直接出口到美國的部分鋼鐵產...

劍指Nissan Sakura 比亞迪擬在日本推輕型車K-Car

深陷大陸車市價格戰領頭者爭議的比亞迪計劃於2026年下半年在日本推出一款符合輕型車（K-Car）標準的純電動車。該舉反而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。