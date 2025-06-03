修正「香港玩完論」 羅奇：中美衝突港反受益

先前發表「香港玩完論」的摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）修正他的論述。羅奇表示，令人震驚的是，中美衝突愈演愈烈，香港並非像預期和所寫的那樣遭受重創，反而可能受益，因香港擁有中國大陸通往國際金融的最重要窗口的獨特地位。

羅奇在二○二四年二月為英國金融時報撰寫題為「我很痛心地說香港完了」文章，列舉三大香港消亡原因：一是中港關係日益緊密，大陸經濟放緩對香港前景構成壓力；二是香港處於中美競爭的漩渦中；三是北京以國家安全法的形式進行干預，損害香港政治自治。

彭博報導，羅奇表示，其中兩個因素仍令人擔憂，他表示香港現在從經濟、行政和法律角度來看已完全處於大陸的軌道上。影響香港的大陸經濟、中美衝突及國內政治等三要素上，認為其中一個因素已發生變化，「主要是中美衝突帶來的機會多於威脅，正如我最初設想的那樣」。

羅奇指出，香港的金融成功可能更多地取決於其與大陸的聯繫，以及美國的壓力對迫使中美之間實現全面金融脫鉤的影響，香港可從中受益。報導稱，與大陸建立更緊密的聯繫被證明是一個令人驚訝的積極因素，促使羅奇改變了想法。

中美衝突升級下，陸企競相獲取資本，今年大批資金湧入香港股市。截至五月港股上市融資額已達港幣七百七十億元，為二○二一年以來的最高水準。而日前在港交所二次上市的寧德時代更帶動融資風潮。