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造假風波致流失客戶 港媒：普華永道香港辦事處50名合夥人將離職

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
去年捲入恒大財務造假風波後，屢屢流失陸、港兩地國企大客戶。事件不斷發酵，普華永道審計收入亦因此受影響。香港網路媒體「香港01」引述消息稱，普華永道香港辦事處6月料有約50名合夥人離職，同時多部門員工減薪至少20%。（美聯社）
去年捲入恒大財務造假風波後，屢屢流失陸、港兩地國企大客戶。事件不斷發酵，普華永道審計收入亦因此受影響。香港網路媒體「香港01」引述消息稱，普華永道香港辦事處6月料有約50名合夥人離職，同時多部門員工減薪至少20%。（美聯社）

全球四大會計師事務所之一的普華永道（PwC），由於去年遭遇大陸恒大集團財務造假風波，而遭北京當局處以鉅額罰款後，普華永道近來屢屢流失客戶。基於此，香港網路媒體「香港01」引述消息稱，普華永道香港辦事處本（6）月料有約50名合夥人離職，同時多個部門員工被減薪，幅度最少20%至30%。

香港01指出，去年捲入恒大審計風波後，屢流失陸、港兩地國企大客戶。由於事件不斷發酵，普華永道審計收入亦因此受影響，公司也將出現人員變動。消息人士稱，普華永道香港辦事處陸續調整人手，本月有約50名合夥人離職，原因或是勸退、辭退、自行離職等，同時多個部門員工被減薪，幅度最少20%至30%。

報導指稱，對於相關消息，普華永道僅回應稱，不予置評。

此外，消息人士還指，普華永道在失去陸、港的國企客戶後，將會集中資源在TMT（電信、媒體和科技）。查閱資料顯示，港股兩大科技巨頭，即騰訊及阿里巴巴現時皆為普華永道的客戶。消息人士補充，雙方關係已建立多年，相信普華永道「不會太輕易被棄用」。據了解，騰訊於5月股東會已通過重新委聘普華永道為其審計。

報導稱，儘管普華永道的四大會計師事務所地位未受動搖，但已接連失去大客戶。近期，在過去1個月已有至少20間香港上市公司與普華永道解約，包括「大客」友邦、領展、李寧、高鑫等。據路透上周估算，當中流失16名客戶，料令該行共損失約人民幣3.3億元酬金。此外，據報香港多個金融監管機構包括證監會、保監局及積金局，亦已由普華永道改聘德勤為審計師。

另，港媒《信報》指出，有業內人士預測，在香港對恒大的審計調查仍未定案下，普華永道「失客潮」恐將持續。

香港 離職 客戶

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