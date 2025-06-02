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川普將鋼鐵關稅升至50% 分析：陸鋼材市場短期承壓

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
美國總統川普表示，將把進口鋼鐵的關稅從25%提高至50%。外界關注對大陸鋼市影響。陸專家分析，短期內美國加徵關稅或導致海外鋼價上漲，大陸鋼材市場承壓；中期來看，鋼價走勢仍取決於供需關係。（路透）
美國總統川普表示，將把進口鋼鐵的關稅從25%提高至50%。外界關注對大陸鋼市影響。陸專家分析，短期內美國加徵關稅或導致海外鋼價上漲，大陸鋼材市場承壓；中期來看，鋼價走勢仍取決於供需關係。（路透）

美國總統川普表示，將把進口鋼鐵的關稅從25%提高至50%。外界關注對大陸鋼市影響，截至目前大陸直接出口到美國的部分鋼鐵產品的關稅已達到70%。陸專家分析，短期內，美國加徵關稅或導致海外鋼價上漲，大陸鋼材市場承壓；中期來看，鋼價走勢仍取決於供需關係。

期貨日報報導，東海期貨黑色金屬首席研究員劉慧峰分析，目前大陸鋼材市場處於需求淡季，且市場對未來的需求預期不太樂觀，同時6月家電排產數據明顯走弱，上述加徵鋼鐵關稅的消息可能會進一步加劇市場本就不太樂觀的情緒。此外，前述消息引發了市場對貿易戰進一步升級的擔憂，歐盟表示將對美國關稅政策採取進一步反制措施，導致市場避險情緒上升。上週五夜盤期間海外金融市場出現不同程度下跌，可能會進一步拖累大陸國內鋼價走勢。

從出口角度觀察，劉慧峰指出，大陸去年對美國鋼材的出口量僅為89.17萬噸，佔大陸鋼材出口總量的0.81%。因此，美國加徵關稅對直接出口到美國鋼材產品的影響可以忽略不計。不過，若是考慮轉口影響，大陸鋼材出口的壓力將進一步增加。

劉慧峰進一步說，美國鋼鐵工業協會數據顯示，2024年美國進口鋼材前5位的國家分別為加拿大、巴西、墨西哥、韓國和越南，進口量分別為655.7萬噸、449.8萬噸、351.7萬噸、280.9萬噸和136.3萬噸。去年大陸出口到這5國的鋼材量分別為67.54萬噸、376.21萬噸、117.1萬噸、819.34萬噸和1276.64萬噸。合計來看，上述加徵關稅影響大陸鋼材出口的數量大概在1100萬噸。但考慮到大陸鋼材出口的價格優勢，實際影響可能小於這個規模。

光大期貨黑色研究總監邱躍成認為，今年大陸鋼材出口量仍具有較強韌性。預計2025年大陸粗鋼產量及出口量有所下降，鋼坯出口量增長，全年粗鋼表需年降2.82%。

據「我的鋼鐵網」報導，上周由於需求持續性不佳，市場節前主動去庫操作較多，建材價格鬆動明顯，需求逐步向淡季過渡，市場信心稍顯不足，主動降庫存仍為其主要操作。

黑色 美國 情緒

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